La tensión continua tras los incidentes ocurridos durante la definición de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente que terminó con casi una veintena de heridos y más de 100 detenidos.

Entre este complejo escenario una de las figuras que se alzó negativamente fue el presidente del club argentino, Néstor Grindetti, quien inmediatamente partió a Paraguay para abogar por su equipo frente a la Conmebol, pedir que les dieran los puntos y culpar a la U de Chile.

Esta situación no dejó indiferente al mundo del fútbol en donde los criticaron tajantemente por su actuar, uno de ellos fue el capitán de los azules, Marcelo Díaz, quien en una conferencia de prensa de cara al Superclásico contra Colo Colo fue consultado sobre el actual del mandamás de los Rojos,

Marcelo Díaz se lanza contra Presidente de Independiente

Sobre Grindetti, el jugador de la U de Chile señaló de entrada: “Responderle a una persona en particular no es mi obsesión, pero lo dije llegando ese día a Santiago, pasaron muy pocas horas de lo sucedido y estaba preocupado únicamente de lo deportivo, siendo que lo más importante eran las personas que quedaron heridas”.

“Me pareció repudiable lo que hizo y lo sigo pensando”, agregando que “lo que pueda importar con un partido pasa a segundo plano cuando quedó la cagá en el estadio. Ahí hicimos gran parte de la diferencia”.

“Desde el primer minuto, lo que nos preocupó fue la salud de los hinchas, porque en el Estadio sí había muy poca seguridad para un partido de copa internacional. Eso es lo que puedo decir”, puntualizó el jugador.

Grindetti se lanza contra los hinchas de Independiente

En las últimas horas, el presidente del equipo conversó con Naviso GOL TV en donde habló de las repercusiones que tendrá en el club estos hechos.

“La dimensión del daño que ha hecho esta gente es tremendo. Por eso que, cuando digo, dolor por lo que pasó a mucha gente que está lastimada, pero desde dentro tengo mucha bronca, porque por estos 50 tipos tenemos que dar todas explicaciones”.

“Repudio eso, los vamos a encontrar y daremos toda la información y que la justicia haga lo que tenga que hacer; los vamos a rajar del club”, explicó.