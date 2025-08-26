Universidad de Chile se vuelve a enfocar en la Liga de Primera. Los azules se concentran en el Superclásico del fútbol chileno de este fin de semana ante Colo Colo.

Sin embargo las esquirlas de lo ocurrido hace casi una semana en Argentina, luego de la barbarie ante Independiente en Avellaneda, siguen resonando en el Centro Deportivo Azul.

De hecho, tras los hechos al otro lado de la cordillera, el Romántico Viajero suspendió su partido ante Everton, y ahora las energías se concentran en el duelo ante su clásico rival.

Universidad de Chile se vuelve a enfocar tras la barbarie en Avellaneda

Así, con aguas más calmadas en el CDA, habló Marcelo Díaz, uno de los referentes de Universidad de Chile luego de días convulsos para todos los estamentos del club.

Una de las preguntas inevitables fue como se sienten tras los tristes hechos de la Copa Sudamericana. “Ha sido una semana muy compleja, de muchos sentimientos y emociones por lo que ocurrió en Argentina, por eso no jugamos el domingo”, comentó Carepato.

Luego, agrega que fue esa razón por la que postergaron el partido con los ruleteros, pero “esta semana sí nos tenemos que enfocar en este partido que será muy importante y tenemos que estar con las antenas puestas para hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos”, agrega.

Tras la barbarie, en Universidad de Chile ponen el foco en lo que viene dentro de la cancha: Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Más tarde, detalló que la decisión de postergar el último partido ante Everton era una señal de respeto a los hinchas que vivieron distintos vejámenes en el Libertadores de América.

“Es un partido de muchos puntos que significa mucho para nosotros. Es una final, es cierto que no jugamos el fin de semana, pero estábamos afectados y teníamos que parar“, puntualizó.

“Muchas veces nosotros jugamos sin tener las armas suficientes para hacerlo, pero les debíamos un respeto total a los hinchas y se tomó esa decisión“, comentó Marcelo Díaz.

Otra semana, otro ánimo y otro partido en el horizonte ante Colo Colo

Pero este domingo se vivirá para Universidad de Chile un partido más que especial ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Y para eso, volvieron este lunes a los trabajos.

De hecho, Marcelo Díaz espera enfocarse por completo a lo que ocurre dentro de la cancha, tanto antes de su conferencia, como en los próximos días.

“Espero que el domingo estemos 100% bien, esta semana ha sido muy buena, hoy los entrenamientos me gustaron mucho, venimos con ese aura diferente de sólo preocuparnos del fútbol. Espero que los días siguientes sean de la misma forma”, cierra el capitán azul.