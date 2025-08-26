La barbárica y salvaje encerrona sufrida por hinchas de Universidad de Chile en la revancha contra Independiente de Avellaneda, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, sigue esperando que fanáticos azules se recuperen tras sufrir una cobarde agresión.

Las imágenes siguen apareciendo y cada una es más espeluznante que la otra. Si bien hubo barristas de la U que protagonizaron serios incidentes, nada justifica lo visto en el estadio Libertadores de América.

Es más: hay videos donde se puede apreciar a barristas de Independiente moviéndose hacia el sector donde se ubicaban los hinchas visitantes mucho antes que estallara la tragedia. Todo apunta a que la encerrona estaba orquestada desde el principio y, en complicidad con la policía argentina presente en el recinto, que actuó con total negligencia y abandono. Peor aún, ensañada contra los hinchas chilenos.

Y no se puede obviar que desde el principio, tanto los barristas de Independiente como la policía argentina, mostraron actitudes racistas y xenofóbicas contra los hinchas chilenos, amparándose en el apoyo del dictador Augusto Pinochet a Inglaterra durante la Guerra de Las Malvinas… como si esa fuera una decisión que tomaron todos los chilenos hace más de 30 años.

A espera que se recupere hasta el último herido por la cobarde encerrona, también se debe establecer la decisión de la Conmebol. La U se defiende ante la Conmebol y Coke Hevia reveló que el abogado de los azules fue recomendado por Mauricio Etcheverry, asesor de Azul Azul y ex mano derecha de Sergio Jadue en la ANFP.

La U se defiende en la Conmebol con abogado paraguayo que recomendó Mauricio Etcheverry.

¿Castigarán a la U? Probablemente, pero en vista de todos los antecedentes, los azules deberían avanzar a cuartos de final de la Sudamericana y la sanción ejemplificadora tendría que recaer en el organizador: Independiente, responsable de la inexistente seguridad.

En conversación con BolaVIP Chile, el periodista Coke Hevia manifestó que “no hay jurisprudencia previa que perjudique a la U, al contrario, porque uno ve lo de antes y dice pasa la U. Va a ser castigada merecidamente, pero pasa la U. El tema es que esto es Conmebol y aquí puede pasar cualquier cosa“.

Hevia sentencia que “la U para defenderse contrató un abogado paraguayo, ¿abogado paraguayo recomendado por quién? Por Mauricio Etcheverry. Entonces, ellos mismos saben que puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que la U debería pasar“.

