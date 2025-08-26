En las oficinas de la Conmebol se definirá en las próximas semanas el futuro de Universidad de Chile e Independiente en la Copa Sudamericana, luego de la cancelación del duelo por octavos de final, a raíz de la barbarie que ocurrió en Avellaneda.

Hablamos de la Unidad Disciplinaria del organismo, con sede en la ciudad paraguaya de Luque, la cual está compuesta por cinco miembros y que ya es conocida del fútbol nacional, pues fue la que decretó los castigos a Colo Colo, tras los incidentes del 10 de abril en Copa Libertadores.

Los hombres de Conmebol que definirán futuro de la U

Son cinco los legistas que forman parte de esta comisión que tras recibir los descargos de ambos equipos, analizará al detalle estos reportes, además de los informes del árbitro uruguayo Gustavo Tejera y el oficial a cargo del encuentro, para posteriormente tomar una decisión.

La Unidad Disciplinaria de Conmebol está presidida por el abogado paraguayo Eduardo Gross Brown, cuya mano derecha y vicepresidente es el venezolano Amarilis Belisario, ambos fueron responsables de castigar a Colo Colo con millonaria multa y partidos sin público.

A ellos se suman el brasileño Lucas Ribeiro, el argentino Jorge Ignacio Moreno y el chileno Cristóbal Valdés, estos dos últimos quedarán inhabilitados de votar por pertenecer a los países de los clubes en conflicto. Ellos definirán el futuro de la U en Copa Sudamericana.

Eduardo Gross Brown, a la izquierda, presidente de Comisión Disciplinaria (Conmebol)

¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso?

Hasta este miércoles 27 de agosto a las 13:00 horas, tienen Universidad de Chile e Independiente para hacer sus descargos ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol, quien tras ello tomará una decisión final sobre el marcador de la serie en Copa Sudamericana y los castigos para ambas instituciones.