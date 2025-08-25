La tragedia de Avellaneda sigue generando repercusiones, porque la Conmebol todavía está recibiendo alegatos de Independiente y Universidad de Chile tras la barbarie en la que se transformó el partido por la Copa Sudamericana.

Los incidentes en el estadio Libertadores de América fueron creciendo y terminó de la peor forma para los hinchas de la U, que fueron masacrados por la parcialidad local, en complicidad con la siempre polémica policía argentina.

La Conmebol recibe antecedentes hasta este miércoles 27 de agosto y en el intertanto el tercer equipo involucrado, Alianza Lima, mete presión en el organismo sudamericano.

Alianza Lima hace lobby en la Conmebol contra la U

El equipo peruano está muy atento a lo que resuelva la Conmebol, porque está instalado en cuartos de final esperando rival para la serie que ya está programada.

El principal accionista de Alianza Lima, Jorge Zúñiga, presiona y dijo que no pueden dar por ganador a la U, porque sería un mal antecedente en el certamen internacional.

“Implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la Conmebol es difícil”, dijo el empresario.

El periodista chileno José Tomás Fernández agrega más información, porque asegura que Alianza Lima está metiendo presión en la Conmebol para que ni Independiente ni Universidad de Chile pasen a cuartos de final.

“En el conjunto peruano han hablado informalmente con personeros de Conmebol para saber cómo va la situación. Esperan que ‘no se marque un mal precedente'”, explicó.

La Conmebol tiene en sus manos la decisión tras el escándalo de Avellaneda. En Argentina, Chile y Perú están expectantes.