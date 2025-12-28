Es tendencia:
Los Lilácticos al pizarrón: El 11 ideal de Deportes Concepción para la temporada 2026

Gracias a sus ocho incorporaciones para su vuelta a la máxima categoría, los hinchas del "León de Collao" se ilusionan con un plantel estelar.

Por Alfonso Zúñiga

Deportes Concepción se alista para su vuelta a Primera en 2026
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTDeportes Concepción se alista para su vuelta a Primera en 2026

Si existe un equipo en todo el fútbol chileno que ha dado la nota en el mercado de fichajes, sin lugar a dudas ese es Deportes Concepción, quien prepara su regreso a la Liga de Primera después de casi dos décadas de ausencia.

Y en el “León de Collao” su filosofía es clara, no quieren ser un “equipo ascensor”, por ello decidieron abrir la billetera y firmar una importante cantidad de nuevos refuerzos para la próxima temporada, siendo el que más por ahora.

Son siete los jugadores que Concepción presentó oficialmente como fichajes, a la espera que se concrete la opción por Aldrix Jara, figura la última campaña en Cobreloa, y el argentino Adrián “Toto” Fernández, con pasos en Peñarol y Racing.

El 11 ideal de Deportes Concepción para el 2026

La campaña venidera vendrá cargada de actividad para los penquistas, pues además de la Primera División, competirán tanto en Copa de la Liga como Copa Chile, por lo que el equipo de Patricio Almendra debe armarse con todo para la permanencia.

Con los nombres oficialmente listos en el club, más los dos que suenan y quienes se mantienen de la campaña en el Ascenso, se puede armar un 11 ideal en Concepción para el 2026. Una formación que puede lucir el mote de “Los Lilácticos”.

En el arco, el brasileño César Dutra; en la defensa, Cristián Suárez y Fausto Grillo como centrales y el juvenil Javier Rojas por izquierda; un mediocampo “de lujo” con Misael Dávila, Jorge Henríquez y Leonardo Valencia (o Ethan Espinoza), más Ignacio Mesías (o ‘Toto’ Fernández) y Matías Cavalleri (o Jara) en delantera.

Así están los lilas en el mercado de fichajes

  • Altas: Matías Cavalleri (Alagoano/BRA), Ignacio Mesías (Unión La Calera), Cristián Suárez (Palestino), Jorge Henríquez (Cobresal), Leonardo Valencia (Audax Italiano), Misael Dávila (Deportes Iquique), César Dutra (Boavista/POR), Ethan Espinoza (Colo Colo) y Javier Rojas (Colo Colo).
  • Bajas: Claudio Fernández, Diego Zambrano, Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, ⁠Felipe Saavedra y ⁠Fernando Cornejo.
  • Finalizan préstamos: Nicolás L’Huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y Gastón Gómez.
  • Renovados: Patricio Almendra (DT), Ariel Cáceres, Carlos Escobar, Joaquín Larrivey
  • Rumores: Mauricio Vera (Boston River/URU), Aldrix Jara (Cobreloa), Adrián Fernández (Racing/ARG)

¿Cómo terminó el “León de Collao” en Liga de Ascenso?

