Una verdadera leyenda del ataque en los últimos años del fútbol chileno. Joaquín Larrivey está como el vino y a sus 41 años marcó notable registro defendiendo la camiseta de Deportes Concepción.

El Bati esperó el mejor momento y rival especial para alcanzar la cifra centenaria de anotaciones en el fútbol chileno. Es que ante U de Concepción, el inmortal goleador anotó su tanto número 100.

Tras intervención del VAR, el León de Collao se puso en ventaja en el derby ante al Campanil. Ahí, Larrivey no falló desde el punto penal, desatando los festejos por un gol que quedará en la historia de su carrera.

Video: la especial celebración de Larrivey con el Conce

Anotando su gol número 100 en el fútbol chileno, Joaquín Larrivey marcó un nuevo hito en su carrera y, de paso, con Deportes Concepción. El Bati volvió a marcar en el fútbol grande tras su paso por Magallanes, en 2023.

Tweet placeholder

El nacido en Argentina ha defendido tres equipos en el fútbol chileno, despachando un arsenal de goles en todos ellos. Ahí, anotó 24 tantos con los lilas, 33 con Magallanes y 43 por U de Chile.

Publicidad

Publicidad

Larrivey llegó en 2020 a la U, donde estuvo en la etapa oscura del club que peleó el descenso en 2021. Tras eso dejó el paíz para partir a Europa, volviendo en 2023 a Magallanes.

Foto: Deportes Concepción.

En los carabeleros tuvo gran campaña, pero no pudo evitar el descenso. Tras jugar en la B con el Manojito de Claveles el 2024, al año siguiente fichó en el Conce logrando el ascenso y hoy anotando su gol 100 en Chile.

Publicidad