Los últimos años han sido una tortura para Nicolás Castillo con su carrera en el fútbol. El ex goleador de U Católica dejó con polémica el club en el año 2024 y de ahí en más no pudo volver a ser el mismo.

Tras un fugaz paso por Santiago City, en la Segunda División profesional, el jugador se mostró en redes sociales jugando golf y viajando fuera de Chile. Eso, mientras cada vez se alejaba más de el fútbol.

Sin embargo, tras las últimas lesiones e inactividad, el campeón de América con la selección chilena en 2016 tomó la decisión definitiva sobre su carrera. Así lo reportó periodista partidario de U Católica en relación a su futuro.

Nicolás Castillo se retira del fútbol

Luego de no encontrar equipo nuevamente, Nicolás Castillo tomó una decisión definitivamente con su ciclo jugando fútbol. El campeón con U Católica no va más y cuelga los botines a sus 33 años.

Castillo en su último ciclo con la UC /Photosport

“El Nico no va a jugar más. El otro día le pregunté si va a seguir jugando, pero no, el Nico no va a seguir jugando al futbol”, dijo Bruno Sampieri en su canal de YouTube.

El periodista partidario de U Católica dejó en claro que el Nico decidió despedirse de la actividad y así lo ha dejado en claro el jugador en sus redes sociales mostrando su día a día. Con el adiós, deja importantes logros conseguidos en su carrera.

Castillo fue goleador y bicampeón en 2016 con los cruzados, además de ganar la Copa América con Chile ese año. Además, el delantero supo jugar en Europa, con pasos por Benfica de Portugal y el Brujas de Bélgica.