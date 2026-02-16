Es tendencia:
Fútbol chileno

“No va a seguir jugando”: avisan decisión definitiva de Nicolás Castillo con su carrera en el fútbol

El ex goleador de U Católica no logró encontrar equipo tras sus últimos años marcados por las lesiones y polémicas.

Por Nelson Martinez

Castillo jugó en Santiago City por última vez.
Los últimos años han sido una tortura para Nicolás Castillo con su carrera en el fútbol. El ex goleador de U Católica dejó con polémica el club en el año 2024 y de ahí en más no pudo volver a ser el mismo.

Tras un fugaz paso por Santiago City, en la Segunda División profesional, el jugador se mostró en redes sociales jugando golf y viajando fuera de Chile. Eso, mientras cada vez se alejaba más de el fútbol.

Sin embargo, tras las últimas lesiones e inactividad, el campeón de América con la selección chilena en 2016 tomó la decisión definitiva sobre su carrera. Así lo reportó periodista partidario de U Católica en relación a su futuro.

Nicolás Castillo se retira del fútbol

Luego de no encontrar equipo nuevamente, Nicolás Castillo tomó una decisión definitivamente con su ciclo jugando fútbol. El campeón con U Católica no va más y cuelga los botines a sus 33 años.

El Nico no va a jugar más. El otro día le pregunté si va a seguir jugando, pero no, el Nico no va a seguir jugando al futbol”, dijo Bruno Sampieri en su canal de YouTube.

El periodista partidario de U Católica dejó en claro que el Nico decidió despedirse de la actividad y así lo ha dejado en claro el jugador en sus redes sociales mostrando su día a día. Con el adiós, deja importantes logros conseguidos en su carrera.

Castillo fue goleador y bicampeón en 2016 con los cruzados, además de ganar la Copa América con Chile ese año. Además, el delantero supo jugar en Europa, con pasos por Benfica de Portugal y el Brujas de Bélgica.

