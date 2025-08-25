En un desastre terminó la serie de Independiente vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, porque se produjo una real barbarie en las tribunas del estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Los incidentes en las galerías, con hinchas de la U y del Rojo como protagonistas, escaló a tal punto de convertirse en una masacre contra los seguidores chilenos, que eran minoría en el recinto de Buenos Aires.

El partido tuvo que ser cancelado por el árbitro Gustavo Tejera, y ahora la Conmebol debe decidir qué equipo clasifica, en una serie que estaba ganando por 2-1 el elenco chileno.

ver también La acción de última hora de Independiente tras la tragedia con los hinchas de la U: “Nunca más vuelvan…”

Dirigente de Independiente reconoce que “no estaban preparados”

Siguen los coletazos de la tragedia y el secretario general de Independiente, Daniel Seoane, sigue culpando a los hinchas de la U por lo sucedido.

“Ellos sabían qué público traían. Cuando se pusieron a la venta las entradas, se agotaron rápido en Chile. Ellos tenían claro la gente que los seguía, sabían quiénes podían causar desmanes. No prestaron atención“, dijo el dirigente a radio La Red.

“No estábamos preparados para esto. La U tiene bastantes antecedentes de estas situaciones y por eso tuvimos dos reuniones de seguridad con la Conmebol y con gente de Chile”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Hincha de la U lanzando un asiento en el estadio de Avellaneda. Foto: Fotobaires/Photosport

Luego, indicó que “les dimos una tribuna al 70% de la capacidad y no los mezclamos con la gente de Independiente. Ellos en Chile pusieron a 2.000 hinchas nuestros con la gente de la U, divididos por una reja, y no pasó nada”.

“Nosotros somos un equipo de fútbol y organizamos un espectáculo deportivo, no un espectáculo de seguridad”, cerró.

Publicidad

Publicidad