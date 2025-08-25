Pasan los días, pero la tragedia en la revancha entre Independiente y U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana está lejos de ser olvidada. Mientras varios hinchas azules siguen sin poder volver al país, los dos clubes hacen sus descargos para buscar culpables de la barbarie.

Varias cosas se han dicho de lo que sucedió el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América. Imágenes difundidas por redes sociales muestran las terribles agresiones de barristas de Independiente a los de la U. También hay acusaciones que no han sido probadas.

En ese sentido, Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports que estuvo en Avellaneda, se cansó y aseguró que varios de los reportes que salieron de la prensa argentina son mentiras. En diálogo con Christopher Antúnez, el comunicador expuso a los periodistas trasandinos.

“Sí hubo hinchas de Independiente que estaban con sangre y que les cayeron cosas. Pero nunca existió la vendedora que fue obligada a tomar orina y nunca existió la señorita del aseo que fue obligada a hacer cosas sexuales. Mienten“, declaró, molesto, Marcelo Díaz.

El periodista Marcelo Díaz expuso a sus colegas argentinos | Photosport

Marcelo Díaz expone a la prensa argentina tras la tragedia en Avellaneda

“Los periodistas argentinos mintieron como enfermos, como locos, para dejar mal a los hinchas de la U. Mintieron. Incluso hay un periodista, el que sale con Messi en el Mundial (Gastón Edul), que mintió descaradamente”, mencionó también Marcelo Díaz.

En las últimas horas, Independiente confirmó que “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia”. “Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables (…) Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida“, sumaron.