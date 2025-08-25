La barbarie de Avellaneda ocurrida la semana pasada provocó que el partido entre Independiente y Universidad de Chile tuviera que sr cancelado por la Conmebol, cuando el marcador iba 2-1 a favor de los chilenos en el global en el marco de los octavos de final de Copa Sudamericana.

Luego de esos terribles hechos, el organismo sudamericano informó oficialmente el viernes pasado la apertura de un expediente, para determinar la resolución definitiva en este asunto.

Si bien todo parece indicar que será la U. de Chile la que clasificará a los cuartos de final del torneo para enfrentar a Alianza Lima, pues el cuadro trasandino era el organizador y responsable del encuentro, hay rumores circulando que indican que ambos serían eliminados.

Lo cierto es que no pasa de eso, especulaciones. La Comisión Disciplinaria de Conmebol, encabezada por el paraguayo Eduardo Gross Brown, está recopilando antecedentes para entregar el veredicto final.

La Conmebol entregará la próxima semana la sanción a Independiente y U. de Chile

La fecha en que se conocerá el castigo

Fue el periodista argentino de TyC Sports Gastón Edul, muy cuestionado por los hinchas chilenos los últimos días por ponerse del lado de Independiente en sus redes sociales, quien señaló el día que se conocerá el castigo.

Publicidad

Publicidad

Será un poco más rápido que lo que tardó la resolución del partido entre Colo Colo y Fortaleza, en el Monumental, que a los 20 días tuvo su sentencia final.

ver también Jugaba en Independiente y por la barbarie de la Sudamericana decidió volver a Chile: “No puedo estar en este equipo”

En este caso, solamente serían dos semanas los que tardaría, pues este domingo afirmó que “va a salir en diez días aproximadamente. CONMEBOL ya escuchó ambos descargos”.

Lo cierto es que la Comisión Disciplinaria aún está en proceso de recopilar información. Hasta este miércoles, a las 13 horas, ambos clubes pueden presentar su defensa por lo sucedido en el estadio Libertadores de América.

Publicidad