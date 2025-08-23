El 20 de agosto de 2025, sin dudas, quedará en la historia triste del fútbol sudamericano. Eventos inexplicables desde la razón humana y la convivencia social, que se desarrollaron en la cancha de Independiente, cuando hinchas de la Universidad de Chile fueron agredidos, en medio del partido por Copa Sudamericana.

Las imágenes impactaron al mundo entero. Más allá de culpas y pequeñeces, lo que quedó grabado en cámaras, fue una salvajada. Como si se tratase de la cárcel o de una guerra, los hinchas argentinos agredieron a una minoría de aficionados chilenos que aún quedaban en las gradas del Libertadores de América.

Todavía no sabemos las repercusiones disciplinarias que tendrá lo acontecido, pero poco a poco vamos masticando las resonancias psicológicas de la deshumanización. Y hay quienes, por los mismo, tomaron drásticas decisiones.

Se devuelve a Chile: identificada con la Universidad de Chile deja Independiente

En ese sentido, cabe resaltar la historia de Emily Muñoz. Formada en la escuelita de fútbol de la Universidad de Chile y con 23 primaveras a su haber, esta futbolista terminó desempeñándose en el ámbito del futsal. Es allí que ha brillado con los colores del Romántico Viajero y de la Selección Chilena.

Fue en abril de este año que dio un paso grande en su carrera. La futbolista dejó Chile y se fue a jugar a Independiente, lugar en el que desempeñaba su profesión… hasta que sucedió lo del miércoles pasado.

Emily jugando por Independiente | Instagram

“Armamos un buen equipo, pero lo que sucedió es más grande”

Emily Muñoz habló en exclusiva con RedGol para contar las razones de su desvinculación con el Rojo de Avellaneda. “Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé con tragedia, muy mal, angustiada por los cabros“, nos dice la jugadora chilena.

Emily en la Selección Chilena | Instagram

“Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’. Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande“, contó Emily, quien siempre ha tenido el apoyo de la Universidad de Chile, institución en la que se formó y colores que defendió hasta los 18 años en el fútbol y dos otros en el futsal.

Decisiones que se toman con el corazón y con la conciencia tranquila y que hablan de una gran valentía. “La U es mi familia“, reafirma Emily Muñoz, quien tuvo que comprar el pasaje de vuelta con un “tarjetazo”, por lo que necesitará apoyo para poder terminar de pagar.

Emily en el equipo de sus amores, la Universidad de Chile | Instagram