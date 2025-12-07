Lo lograron. O’Higgins selló su pasaje a la Copa Libertadores 2026 y, entre la euforia de la tribuna en El Teniente, pululó un hincha particular: Christian Bragarnik. El exrepresentante de jugadores y actual dueño del club rancagüino, vivió el partido desde la grada y celebró con los hinchas celestes.

El empresario describió la jornada como “emocionante” y puso el foco en la hinchada. “Los dueños son la gente”, dijo, invitando a que la pasión se transforme en empuje con el equipo que necesitará lo mejor para su periplo internacional.

Bragarnik también se tiró flores por los refuerzos que llegaron durante su gestión, señalando que fueron una pieza clave del logro. “El fútbol chileno debe traer jugadores que le den más jerarquía al torneo, que sea más competitivo y mañana volver a los primeros planos”, resaltó.

Voz del patrón

Para el dirigente, O’Higgins no puede conformarse con la medianía de tabla y eso es lo que viene de ser ratificado en la actual campaña. “Por la institución que es, debe estar entre los de arriba”, afirmó, destacando el rol de Paqui Meneghini como eje del proyecto deportivo y de crecimiento sostenido.

“Hay que escucharlo (a Meneghini), es un entrenador que conoce el fútbol chileno, la idiosincrasia de este fútbol. También a Pablo Calandria. Tratamos de ver todas las posibilidades y a partir de eso tomar las mejores decisiones, con cordura y escuchando a todo”, enfatizó, dejando a entender que el DT podría quedarse en Rancagua.

Por último, habló sobre un tema que llama la atención de la prensa, incluso del otro lado de la Cordillera. Se trata de la posibilidad de que Darío Benedetto, ex goleador de Boca Juniors, se integre al club celeste. “Si él quiere, tenemos la puerta abierta”, enfatizó.

