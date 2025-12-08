Multimillonario dueño de O’Higgins promete un fichaje colosal y le mete presión a todo el fútbol chileno

Una de las lindas sorpresas de la temporada 2025 en la Liga de Primera fue O’Higgins, que remató en el tercer lugar y clasificó a la Copa Libertadores.

El cuadro de Rancagua pasó de salvarse del descenso por diferencia de goles en 2024 a ser uno de los mejores equipos chilenos en 2025, gracias a la gran gestión del entrenador Francisco Meneghini.

Durante el año el elenco celeste vivió un profundo cambio, porque el club fue adquirido por inversionistas extranjeros, entre ellos el multimillonario agente argentino Christian Bragarnik, quien estuvo en El Teniente para la clasificación al torneo internacional.

Bragarnik le mete presión al fútbol chileno y promete fichajes

Luego del triunfo de O’Higgins ante Everton habló el empresario argentino, quien le mandó un recado a todo el fútbol chileno, señalando que necesita invertir en refuerzos de calidad para mejorar el nivel.

Bragarnik dijo que la Liga de Primera “debe traer jugadores que le den más jerarquía al torneo, que sea más competitivo y vuelva a los primeros planos“.

Pero eso no fue todo, porque también le abrió las puertas del Capo al delantero argentino Darío Benedetto, quien está sin club tras terminar su contrato con Newell’s Old Boys.

Christian Bragarnik habló de O’Higgins. Foto: Loyola/Photosport

“Si él quiere, las puertas están abiertas“, dijo Christian Bragarnik sobre el ex goleador de Olympique Marsella.

Por último, se mostró emocionado por lo realizado por O’Higgins en 2025 y el fervor del público tras la clasificación copera.

“Ojalá que la gente siga acompañando y contagiando para ir por más. La invitación es que, más allá de que uno tenga la propiedad, los dueños son la gente”, cerró.

