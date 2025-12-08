Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Multimillonario dueño de O’Higgins promete un fichaje colosal y le mete presión a todo el fútbol chileno

El argentino Christian Bragarnik habló de los planes que tiene para el cuadro celeste y quiere que los clubes chilenos inviertan.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Christian Bragarnik habló de sus planes con O'Higgins.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTChristian Bragarnik habló de sus planes con O'Higgins.

Una de las lindas sorpresas de la temporada 2025 en la Liga de Primera fue O’Higgins, que remató en el tercer lugar y clasificó a la Copa Libertadores.

El cuadro de Rancagua pasó de salvarse del descenso por diferencia de goles en 2024 a ser uno de los mejores equipos chilenos en 2025, gracias a la gran gestión del entrenador Francisco Meneghini.

Durante el año el elenco celeste vivió un profundo cambio, porque el club fue adquirido por inversionistas extranjeros, entre ellos el multimillonario agente argentino Christian Bragarnik, quien estuvo en El Teniente para la clasificación al torneo internacional.

DT argentino se cuelga una medalla extraña por no descender con La Serena: “Había que meter garrote, tomarán más conciencia…”

ver también

DT argentino se cuelga una medalla extraña por no descender con La Serena: “Había que meter garrote, tomarán más conciencia…”

Bragarnik le mete presión al fútbol chileno y promete fichajes

Luego del triunfo de O’Higgins ante Everton habló el empresario argentino, quien le mandó un recado a todo el fútbol chileno, señalando que necesita invertir en refuerzos de calidad para mejorar el nivel.

Bragarnik dijo que la Liga de Primera “debe traer jugadores que le den más jerarquía al torneo, que sea más competitivo y vuelva a los primeros planos“.

Pero eso no fue todo, porque también le abrió las puertas del Capo al delantero argentino Darío Benedetto, quien está sin club tras terminar su contrato con Newell’s Old Boys.

Publicidad
Christian Bragarnik habló de O’Higgins. Foto: Loyola/Photosport

Christian Bragarnik habló de O’Higgins. Foto: Loyola/Photosport

Si él quiere, las puertas están abiertas“, dijo Christian Bragarnik sobre el ex goleador de Olympique Marsella.

Por último, se mostró emocionado por lo realizado por O’Higgins en 2025 y el fervor del público tras la clasificación copera.

Publicidad

“Ojalá que la gente siga acompañando y contagiando para ir por más. La invitación es que, más allá de que uno tenga la propiedad, los dueños son la gente”, cerró.

Ronald Fuentes se va de Ñublense con la frente en alto y huele represalias por el favor a Colo Colo: “Puede que me traiga secuelas en relación a…”

ver también

Ronald Fuentes se va de Ñublense con la frente en alto y huele represalias por el favor a Colo Colo: “Puede que me traiga secuelas en relación a…”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
El nuevo mensaje de Vidal que enciende las redes: "Jamás dejaré..."
Colo Colo

El nuevo mensaje de Vidal que enciende las redes: "Jamás dejaré..."

Guarello rompe todo: ¿Jugador de Cobresal y maletín para ayudar a Colo Colo?
Chile

Guarello rompe todo: ¿Jugador de Cobresal y maletín para ayudar a Colo Colo?

Este fue el mejor árbitro del fútbol chileno según la Gala Crak
Chile

Este fue el mejor árbitro del fútbol chileno según la Gala Crak

No sigue en Audax Italiano, pero ya tiene claro dónde jugará el 2026
Campeonato Nacional

No sigue en Audax Italiano, pero ya tiene claro dónde jugará el 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo