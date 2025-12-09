Colo Colo terminó el año de la peor manera posible y comienza a pensar en lo que será un 2026 donde debe sacarse las balas. El Cacique quedó eliminado de todo y no sumó títulos en el año de su centenario, lo que llevará a cambios importantes en el plantel.

El Eterno Campeón, que debe definir la continuidad o no de Fernando Ortiz, ya está mirando refuerzos para potenciar el equipo. Y hay uno de los jugadores que volverá de préstamo que ya está sumando bonos para pelear una camiseta de titular.

Después de no haber sido considerado en los últimos años, el jugador partió a distintos clubes para sumar minutos. La temporada que finaliza ha sido una de las mejores que ha tenido a sus 22 años y parece haber ganado un lugar en el plantel del 2026.

Diego Ulloa vuelve a pelear una camiseta en Colo Colo para el 2026

Luego de su última temporada con Unión La Calera, Diego Ulloa se prepara para un retorno en grande a Colo Colo. El lateral izquierdo ha tenido un buen rendimiento en el 2025 y en el Cacique creen que es momento de darle la oportunidad en el plantel de honor.

Diego Ulloa vuelve a Colo Colo y se perfila como uno de los fijos para el 2026. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN abordó las salidas que tendrá el plantel para el 2026. Entre ellas están los que terminan contrato: Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Óscar Opazo. A ellos se suma Alan Saldivia, quien recuperado de su lesión negocia un traspaso al extranjero. “Tiene el deseo de partir, lo de Estados Unidos está vigente. Su representante estuvo allá, veremos si hacen la bajada“.

“Alguien me comentaba a raíz de los jugadores que pueden partir, es prioridad si continúa Fernando Ortiz un arquero, dos defensas centrales, un lateral derecho y el reemplazante para Salomón Rodríguez. El resto se verá en el camino por la caja acotada que tienen“, complementó el reportero albo.

Además aclaró que en la dirigencia “preocupa más el lateral derecho que el izquierdo. Jorge Espejo, el jugador de Audax Italiano, ya está siendo observado para llegar al Monumental“, lanzó.

Pero fue tras ello que lanzó la sorpresa con el jugador que volverá a pelear una camiseta de titular. “Diego Ulloa es un nombre que gusta mucho, le queda un año más de contrato y todo indica que se va a quedar y no será enviado nuevamente a préstamo. Sobre todo por la continuidad que tuvo“.

El lateral izquierdo vendría a quitarle el puesto a Erick Wiemberg, jugador por el que fue moneda de cambio en la negociación. Ahora el destino le prepararía una revancha de ensueño para así renovar un puesto que esta temporada no encontró nunca a un estelar.

Colo Colo va armando poco a poco su plantel para la temporada 2026. El Cacique no quiere repetir errores y apostará por meterle sangre joven a su equipo para poder volver a pelear un título.

¿Cuáles fueron los números de Diego Ulloa esta temporada?

Diego Ulloa debe volver a Colo Colo luego de haber disputado un total de 34 partidos oficiales con Unión La Calera en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 2.963 minutos dentro del campo de juego.

