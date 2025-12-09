La última fecha de la Liga de Primera 2025 tuvo polémicas que los hinchas de Universidad de Chile han viralizado en las redes sociales, donde explotaron contra los árbitros.

Una posición de adelanto de Leandro Fernández, que el VAR luego anuló el tanto que anotó Lucas Di Yorio, además de la mano que terminó en un penal a favor de O’Higgins, que sacó a los azules de la Copa Libertadores, estuvieron en el debate futbolero.

Por lo mismo, fue el jefe de los árbitros, Roberto Tobar, quien explicó la situación que pasó en ambas jugadas, donde se comprometió a hacer público los videos con el análisis de ambas.

Fue en la Gala Crack donde el ex hombre de negro aseguró que no había error alguno y, además, le pasaba la responsabilidad en las posiciones de adelanto al sistema que se ocupó en todo el torneo con el VAR.

La posición de adelanto que se cobró en contra de la U en Iquique.

¿Cuáles fueron las jugadas polémicas que reclaman en la U?

Fue en la radio Cooperativa donde conversaron con Roberto Tobar, quien aclaró las polémicas de los árbitros en la fecha 30 de la Liga de Primera, que todavía reclaman, pero con mayor fuerza, los hinchas de Universidad de Chile.

“Tenemos los videos que los haremos público, son las dos líneas muy parecidas también lo que paso en Colo Colo con Audax con el gol anulado a los albos, también el de la U en Iquique”, explicó.

“Son situaciones que, a través del protocolo VAR se trazan la líneas y nosotros ponemos las líneas en el lugar que corresponde y la tecnología hace lo correspondiente. No hay errores, son situaciones lamentablemente ajenas, pero son las reglas desde el primer partido al último partido del torneo”, detalló.

Lo mismo con la mano en los últimos minutos en el partido de O’Higgins, que significó darle la clasificación a los de Rancagua a la Copa Libertadores y los azules quedarse en Copa Sudamericana.

“”Nosotros tenemos una línea clara que es importante en la disputa aérea. ¿Quién juga primero el balón? Primero el jugador O’Higgins y luego a la mano del jugador de Everton que está abierta, es una mano clara. Distinto sería que el jugador de Everton gane la pelota, le rebota al de O’Higgins, sería una mano no sancionable, pero el balón lo gana el jugador de O’Higgins en el salto”, profundizó.

Revisa el video de la mano: