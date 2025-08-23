Sigue la polémica por el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile. El duelo por los octavos de final de Copa Sudamericana terminó de la peor forma y ahora Conmebol debe definir que ocurrirá con el resultado dentro de la cancha.

El tema es que Independiente sigue intentando lavarse las manos. Primero fue la visita hacia la Conmebol, a horas de registrarse los incidentes en el Estadio Libertadores de América.

A lo que se sumaron las desafortunadas declaraciones de su presidente Néstor Grindetti. Pero ahora su adicionó un nuevo condimento con un video que publicaron en sus redes sociales y que confirma la barbarie contra los hinchas chilenos.

“Uno de los días más tristes y oscuros del fútbol”, comienza el registro donde prácticamente se lavan las manos por lo ocurrido. Es que en todo momento responsabilizan a la U por lo ocurrido.

Pero en las imágenes exhibidas queda en evidencia el fallido operativo, que tal como indica Conmebol, era responsabilidad de Independiente. Así las cosas, lo único rescatable es que prometen mano dura contra los mal llamados hinchas que provocaron las graves agresiones.

“Responder con la misma moneda no puede ser opción. Estamos buscando a los agresores para expulsarlos y que no vuelvan a entrar a una cancha de fútbol”, sentenciaron.

¿Cuándo se conoce el fallo de la Conmebol?

Según indican desde Conmebol, ya se entregaron los primeros informes y ahora los clubes tienen plazo hasta el 27 de agosto para enviar sus respectivas versiones sobre los hechos. Luego serían 10 a 15 días para la definición del caso.

Aunque si alguno de los clubes pide una audiencia especial, tal como lo hizo Independiente que viajó al día siguiente de lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América, esto puede aplazarse aún más.



De momento Alianza Lima ya está programado para el 17 de septiembre por el duelo de ida de los cuartos de fina. Por lo que espera rival de está polémica llave.

