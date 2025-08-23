Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polémica

“No vuelvan a entrar”: El contradictorio video de Independiente y que confirma barbarie contra hinchas de la U

El cuadro trasandino recalcó que serán expulsados los socios que estuvieron involucrados en los hechos de violencia el pasado miércoles.

Por Felipe Pavez Farías

Futbol, Independiente vs Universidad de Chile.<br /> Octavos de final, Copa Sudamericana 2025.<br /> Hinchas de Independiente son fotografiados durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile disputado en el estadio Libertadores de America de Buenos Aires, Argentina.<br /> 20/08/2025<br /> Fotobaires/Photosport Football, Independiente vs Universidad de Chile.<br /> Round of 16, 2025 Copa Sudamericana Championship.<br /> Independiente fans are pictured during a round of 16, second leg match of the Copa Sudamericana Championship against Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Buenos Aires, Argentina.<br /> 20/08/2025<br /> Fotobaires/Photosport
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTFutbol, Independiente vs Universidad de Chile.<br /> Octavos de final, Copa Sudamericana 2025.<br /> Hinchas de Independiente son fotografiados durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile disputado en el estadio Libertadores de America de Buenos Aires, Argentina.<br /> 20/08/2025<br /> Fotobaires/Photosport Football, Independiente vs Universidad de Chile.<br /> Round of 16, 2025 Copa Sudamericana Championship.<br /> Independiente fans are pictured during a round of 16, second leg match of the Copa Sudamericana Championship against Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Buenos Aires, Argentina.<br /> 20/08/2025<br /> Fotobaires/Photosport

Sigue la polémica por el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile. El duelo por los octavos de final de Copa Sudamericana terminó de la peor forma y ahora Conmebol debe definir que ocurrirá con el resultado dentro de la cancha. 

El tema es que Independiente sigue intentando lavarse las manos. Primero fue la visita hacia la Conmebol, a horas de registrarse los incidentes en el Estadio Libertadores de América. 

Van directo a la Conmebol: estas son los cinco pruebas de U de Chile para bajar a Independiente

ver también

Van directo a la Conmebol: estas son los cinco pruebas de U de Chile para bajar a Independiente

A lo que se sumaron las desafortunadas declaraciones de su presidente Néstor Grindetti. Pero ahora su adicionó un nuevo condimento con un video que publicaron en sus redes sociales y que confirma la barbarie contra los hinchas chilenos. 

Uno de los días más tristes y oscuros del fútbol”, comienza el registro donde prácticamente se lavan las manos por lo ocurrido. Es que en todo momento responsabilizan a la U por lo ocurrido. 

Pero en las imágenes exhibidas queda en evidencia el fallido operativo, que tal como indica Conmebol, era responsabilidad de Independiente. Así las cosas, lo único rescatable es que prometen mano dura contra los mal llamados hinchas que provocaron las graves agresiones.

Responder con la misma moneda no puede ser opción. Estamos buscando a los agresores para expulsarlos y que no vuelvan a entrar a una cancha de fútbol”, sentenciaron. 

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuándo se conoce el fallo de la Conmebol?

Según indican desde Conmebol, ya se entregaron los primeros informes y ahora los clubes tienen plazo hasta el 27 de agosto para enviar sus respectivas versiones sobre los hechos. Luego serían 10 a 15 días para la definición del caso. 

Oficial: la ANFP decide qué hacer con el partido entre Universidad de Chile y Everton

ver también

Oficial: la ANFP decide qué hacer con el partido entre Universidad de Chile y Everton

Aunque si alguno de los clubes pide una audiencia especial, tal como lo hizo Independiente que viajó al día siguiente de lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América, esto puede aplazarse aún más.

De momento Alianza Lima ya está programado para el 17 de septiembre por el duelo de ida de los cuartos de fina. Por lo que espera rival de está polémica llave. 

Publicidad
Lee también
La revelación de Pavez por barbarie con hinchas de la U: "Tengo..."
Colo Colo

La revelación de Pavez por barbarie con hinchas de la U: "Tengo..."

La reacción de Colo Colo al duelo postergado de la U vs Everton
Colo Colo

La reacción de Colo Colo al duelo postergado de la U vs Everton

¡Uno menos! Colo Colo tiene su primera baja para el Superclásico
Colo Colo

¡Uno menos! Colo Colo tiene su primera baja para el Superclásico

Almirón cobró US$2 millones y esto pide el "tapado" en Colo Colo
Colo Colo

Almirón cobró US$2 millones y esto pide el "tapado" en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo