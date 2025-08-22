Comisario de la Conmebol desnuda un grosero error de Independiente y la U se ilusiona: “Sin instrucción…”

El miércoles 20 de agosto quedó manchado con sangre en el fútbol sudamericano, tras los series incidentes que se produjeron en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda.

El encuentro tuvo que ser cancelado por el árbitro Gustavo Tejera, luego de la serie de incidentes que se produjeron en el estadio Libertadores de América, que terminó en una verdadera barbarie de los hinchas argentinos contra los chilenos.

Como el partido no se pudo terminar, debido a que fue declarado por la Conmebol como cancelado, el organismo con sede en Paraguay debe determinar qué equipo será el ganador de la serie, que estaba 2-1 a favor de los azules.

Comisario de la Conmebol deja en claro error de Independiente

Este viernes la Conmebol decidió abrir un expediente disciplinario contra Independiente y Universidad de Chile, clubes que pueden ser duramente castigados.

El informe de lo sucedido en Buenos Aires es muy fuerte contra el club argentino y uno de los que se fue contra el Rojo fue el comisario del encuentro, el paraguayo Michael Sánchez.

La agresión de los hinchas argentinos a los chilenos. Foto: Fotobaires/Photosport

El delegado fue muy duro con Independiente y explicó que se saltaron el protocolo en una situación puntual.

“Sin instrucción mía, emitió una orden de desalojo de la bandeja superior, donde estaban apostados los hinchas visitantes y se ha observado que estos comenzaron a desalojar la bandeja mencionada; minutos después hinchas locales ingresaron a la bandeja superior del sector Sur, donde aún quedaban algunos hinchas visitantes rezagados, iniciándose una serie de agresiones con alto nivel de peligrosidad”, dice el informe.

La Conmebol tiene que decidir si finalmente Universidad de Chile clasifica o no a los cuartos de final.

