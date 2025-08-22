El fuerte informe arbitral hunde a Independiente y le da ilusión a la U en la Copa Sudamericana

La Conmebol sigue reuniendo antecedentes de la tragedia que enlutó a la Copa Sudamericana durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda.

El duelo fue cancelado en los minutos iniciales del segundo tiempo, debido a líos en las tribunas y lanzamiento de proyectiles entre hinchas de ambas barras, lo que concluyó con una verdadera barbarie contra los seguidores de la U.

La Conmebol debe tomar una decisión sobre el ganador de la serie y los castigos. La primera medida del organismo fue abrir un expediente disciplinario contra los Independiente y el cuadro azul.

El duro informe arbitral de Gustavo Tejera

Pese a que el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se está haciendo la víctima y pide que den al Rojo como ganador, el informe arbitral del juez Gustavo Tejera fue duro con el conjunto argentino.

“Dejo constancia que durante el desarrollo del primer tiempo, junto con el resto del equipo arbitral, pudimos escuchar a la voz del estadio solicitar que la hinchada visitante (Universidad de Chile), interrumpiera la práctica de lanzar objetos a la parcialidad locataria (Independiente), ubicada debajo”, partió el réferi uruguayo.

Luego, Tejera indicó que “previo al inicio del segundo tiempo, y estando aún en el túnel de ingreso al campo de juego, se nos acercó el delegado del partido solicitándonos no ingresar al mismo con motivo de la situación de violencia en las tribunas, en donde pudimos observar cómo se lanzaban objetos entre parciales”.

El informe arbitral.

“Luego de varios minutos, por recomendación del delegado del partido, ingresamos al campo de juego dando inicio al segundo tiempo; el mismo se desarrollaba con total normalidad dentro del campo hasta que luego de jugada ofensiva de Independiente la voz del estadio solicitó que cesaran con el lanzamiento de proyectiles, concomitantemente observamos la voz del estadio solicitando a los clubes locales que ingresaran al campo de juego a sus jugadores del banco de suplentes, todo motivado por la situación en las tribunas”, explicó.

“Es allí que en comunicación con el delegado del partido y el cuarto árbitro, se acordó solicitar a los capitanes de ambos equipos y entrenadores, ingresar al vestuario, con los mismos regresamos después de varios minutos, en ese mismo periodo seguimos observando lanzamiento de objetos, por lo que el delegado del partido nos indicó ingresar al vestuario con el resto del equipo arbitral y quedar allí hasta nuevo aviso”, cerró Tejera.

Ahora todo está en manos de la Conmebol, que en los próximos días debe tomar una resolución oficial.