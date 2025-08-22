En la Unidad Disciplinaria de la Conmebol se definirá al último equipo clasificado (si lo hay) a los cuartos de final en Copa Sudamericana, entre Independiente y Universidad de Chile, tras la masacre que se vivió el miércoles en Avellaneda.

Los incidentes entre hinchas azules y la barra brava del Rojo, con complacencia de la Policía Federal Argentina, provocaron la cancelación del duelo de vuelta que estaba igualado por 1-1, con ventaja en el global para los chilenos por 2-1. Por ello, lo que se decida “por secretaría” tendrá implicancia en el certamen.

Mientras en Independiente anunciaban con bombos y platillos su presencia en Paraguay para ejercer presión en busca de “obtener los puntos”, sin importarles nada lo que ocurrió en las tribunas, en la U también adelantaron pasos y contrataron a un reconocido abogado guaraní especialista en derecho deportivo.

Abogado de U de Chile ante Conmebol alerta sobre fallo

En conversación con el diario La Tercera, el legista Gerardo Acosta, otrora integrante del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que les ayudó para levantar el castigo que arrastraban los azules desde 2020 por incidentes de sus hinchas, explicó cuál será parte de su trabajo.

“Estoy asesorando a Universidad de Chile en todos los temas disciplinarios de Conmebol Libertadores y Sudamericana de este año y, obviamente, este tema de Independiente entra dentro de esa asesoría“, indicó el abogado al matutino quien entregó un primer diagnóstico sobre el fallo de esta serie.

“La primera impresión que tuve esta mañana, cuando me desperté a las 5 y 20, que ya tenía llamadas a las 12 de la noche de la gente de la U y el comunicado de la Conmebol para la cancelación y el motivo de ella, fue ‘vamos a ganar los puntos’. Eso basado desde el comunicado”, afirmó Acosta.

De todas maneras, el abogado advierte que para poder conseguir ese objetivo, “necesito tener los informes de los oficiales del partido. Del Oficial de Seguridad, del Delegado de Partido, los árbitros, para determinar exactamente qué paso y qué podemos reclamar”.

La primera medida desde Luque tras masacre

A raíz de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol informó de forma oficial que “se procede a la cancelación del partido y el caso se deriva a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio se envió a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol“, cierra el escrito que apunta a los pasos a seguir de cara a alguna definición.