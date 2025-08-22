Los hechos de violencia entre Universidad de Chile e Independiente han generado impacto entre los futboleros. Uno de ellos es Davoo Xeneize, quien estaba transmitiendo al momento de los sucesos.

El duelo entre el Romántico Viajero y el Rojo debía ser una fiesta, pero serios incidentes hicieron que el encuentro no pudiera terminar de jugarse por conflictos entre ambas hinchadas, donde los chilenos sacaron la peor parte tras una cobarde agresión.

La decisión de Davoo Xeneize

Davoo Xeneize si bien es fanático de Boca Juniors, suele seguir los duelos más destacados del fútbol internacional. Tenía grandes expectativas en el choque entre Independiente y Universidad de Chile. Incluso, había asegurado que de esta llave salía el campeón de la Copa Sudamericana. Ahora, los clubes podrían ser descalificados.

El streamer argentino había estado en Europa, por lo que estaba regresando a lo suyo. Se encontraba en plena transmisión en su habitual cuarto, cuando iniciaron los incidentes que avergüenzan al mundo del fútbol. Davoo tuvo una sensata reacción.

“¿Pero dónde carajo está la Conmebol acá? ¿Dónde hay un operativo de seguridad? Primero, no había seguridad en la tribuna de la U. de Chile. Segundo, cuando se armó todo este quilombo liberaron la zona para que la barra vaya a buscar a la U. de Chile“, comenzó diciendo. Un hincha de Independiente le escribió que debían ganar el partido, algo que no le guisó al argentino.

“En estos momentos no podemos estar pensando que se clasifique un equipo, estamos hablando de que murió gente. A ver, ‘fracaso absoluto de la seguridad. No desalojaron la tribuna y le liberaron la zona a la gente de Independiente. Una locura nunca antes vista’ ponen acá en Twitter”, complementó Davoo Xeneize. Vale aclarar que finalmente no hubo fallecidos que lamentar.

Una triste historia de la Copa Sudamericana, donde ahora el destino de Universidad de Chile e Independiente está en manos de la Conmebol. Las principales críticas apuntan al Rojo, quienes al ser locales eran responsables de la organización. La palabra final la tendrán en Paraguay.