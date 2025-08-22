Universidad de Chile comienza a dejar atrás las imágenes del horror vivido ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana. De alguna manera, intentará volver el foco a la Liga de Primera.

Y es que al frente debe, por calendario, enfrentarse a Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional. Este domingo 24 a las 15:00 hrs, los azules deben seguir peleando por el título.

Sin embargo, la llave estaba en riesgo. Durante las últimas horas, Radio Agricultura informaba que “es muy probable que el partido sea suspendido“, aunque nuevas informaciones surgieron en la jornada.

La decisión que toma Universidad de Chile ante Everton

A la espera de las informaciones oficiales que vengan desde Universidad de Chile, mientras sus hinchas fueron liberados tras la barbarie en Avellaneda, toman una decisión para el duelo con Everton.

Según Cooperativa Deportes, en el Centro Deportivo Azul dejaron atrás las especulaciones y disputarán, de todas formas, el partido pactado para este fin de semana en el Nacional.

“Desde el elenco estudiantil optaron por no cancelar el partido siendo una razón la falta de recinto para este duelo”, señaló la emisora, en relación a lo que vendrá en el Mundial Sub 20.

Universidad de Chile disputará su partido ante Everton por la Liga de Primera en el Estadio Nacional. Foto: Photosport.

“Debido a que en las próximas semanas el reducto de Ñuñoa pasará a manos de la FIFA con motivo del Mundial sub 20 de Chile”, complementa el espacio deportivo.

Y una señal poderosa de que se jugará el encuentro ocurrirá en las próximas horas, es que se hará una reunión entre el club, la ANFP y la Delegación Presidencial en el Parque Estadio Nacional para coordinar el encuentro.

Michael Clark, este jueves, reveló que su deseo es que el partido de U de Chile ante Everton es que se juegue el domingo (15:00 horas), con el fin de dar vuelta la página tras los terribles incidentes en Argentina.

“La idea siempre es jugar. Son situaciones especiales, pero creo que al club le haría bien jugar para dejar esto atrás y no seguir con esto”, dijo el presidente de Azul Azul.

¿Cuándo juega U. de Chile ante Everton por la Liga de Primera?

Universidad de Chile recibirá a Everton de Viña del Mar este domingo 24 de agosto, a las 15:00 hrs, en el Estadio Nacional por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

