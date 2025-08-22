Antes de lo esperado: ¿Cuándo sale el fallo de Conmebol por el Independiente vs U de Chile?

impacto mundial generaron las imágenes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana. El partido fue cancelado por las graves agresiones que se registraron en la galería sur del Estadio Libertadores de América.

El cuestionado plan de seguridad, permitió que la parcialidad del “Rojo” ingresara a la zona de los hinchas de la U. Lo que finalmente terminó con el cobarde ataque contra un puñado de fanáticos que todavía se encontraba dentro del recinto. Imágenes que rápidamente se viralizaron generando el repudio por lo ocurrido.

El tema es que Independiente ya empezó a hacer sus gestiones para ganar por secretaría el encuentro del miércoles. Mientras que la U, tras apoyar a los hinchas heridos y que estuvieron detenidos en Buenos Aires, desde este viernes ya prepara su defensa ante Conmebol.

Por lo que ahora el principal foco es saber cuándo estará el fallo de la máxima autoridad del fútbol en el continente. Principalmente porque el ganador de esta llave ahora se medirá contra Alianza Lima.

¿Cuándo sale el fallo de Conmebol?

El tema ahora es conocer la decisión de Conmebol. Los cuartos de final de Copa Sudamericana están programados para el 17 de septiembre. Inclusive Alianza Lima ya está designado para dicho día y sería local en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, por la magnitud del caso y al ser un partido cancelado se indica que esto podría tardar varios días. En primera instancia, el caso de comparación es lo ocurrido entre Colo Colo y Fortaleza. Los incidentes se reportaron el 10 de abril y recién 20 días después se entregó el fallo con el castigo a los albos y los tres puntos para los brasileños.

Ahora sería menos tiempo que en dicha ocasión. A lo más serían entre 10 a 15 días, a partir del reciente jueves 21 de agosto. Inclusive la publicación del informe final podría darse en plena fecha FIFA y que es la última de las Eliminatorias. Aunque desde el otro lado de la Cordillera ya se rumorea que Independiente sería el principal castigado al ser eliminado del torneo.