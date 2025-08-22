Con el correr de las horas se ha ido esclareciendo lo sucedido en los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile. Incluso, saliendo a la luz documentos que dejan muy mal parado al club local.

Las imágenes registradas en el Estadio Libertadores de América avergüenzan al fútbol sudamericano, donde hinchas terminaron heridos en un partido que debía ser una fiesta. La peor parte se la llevaron los seguidores del Romántico Viajero, donde algunos siguen internados en centros de salud de Buenos Aires.

Los documentos que apuntan a Independiente

Si bien los conflictos fueron por enfrentamientos entre hinchas chilenos y argentinos, mucho se ha cuestionado la seguridad del recinto. Basta con ver lo sucedido para darse cuenta que no hubo un buen plan para que el partido se desarrollara de forma normal.

De hecho, así lo confirman documentos del medio Doble Amarilla, los cuales fueron mostrados por DirecTV Sports. En ellos, se informa que cuando Independiente mostró su plan ante las autoridades, estos le hicieron dos observaciones a mejorar: el Rojo no cumplió ninguna.

La primera de ella, es que desde las autoridades advirtieron que no era conveniente que hubiera público local debajo de los hinchas de Universidad de Chile, que lo mejor era que ese sector estuviera vacío. Sin embargo, desde Independiente justificaron que las entradas ya estaban vendidas. Primer error.

Con la imposibilidad de dejar vacío debajo de la barra del Romántico Viajero, las autoridades solicitaron y autorizaron la presencia de policía y seguridad privada en el sector de los hinchas de la U, para que de esta manera se evitaran enfrentamientos con los fanáticos del Rojo. Las imágenes demuestran que esto tampoco se cumplió, y que no hubo nadie de la organización ahí. Segundo error.

En caso de haber efectivos policiales o de seguridad en el sector visitante, se habría evitado las terribles imágenes de barras de Independiente golpeando sin piedad e incluso, empujando al vacío a seguidores de U. de Chile. Estos dos antecedentes dejan muy mal parado al club de Avellaneda de cara a la sanción que dicte la Conmebol.