Siguen las reacciones a la tragedia en la revancha entre Independiente y U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Quién fue responsable y cuál debería ser el castigo son cosas que se debaten tras los escandalosos hechos en el Estadio Libertadores de América.

En ese sentido, distintos periodistas argentinos han hecho sus análisis sobre lo ocurrido. Martín Liberman o Mariano Closs son algunos de los reconocidos rostros del periodismo trasandino que se han pronunciado.

Pero hubo una figura que está siendo cuestionada por su cobertura de los incidentes ocurridos al otro lado de la cordillera. Se trata de Gastón Edul, comunicador de TyC Sports, a quien acusan de proteger a Néstor Grindetti, presidente del Rojo, en medio de la polémica.

El periodista, quien ya que “la barra de la U solo vino a delinquir y a suspender el partido”, está siendo criticado hasta por la prensa trasandina. El medio Golazo 24 publicó: “En TyC Sports, Ariel Senosiaín no tuvo problemas en hacerle preguntas incómodas a Néstor Grindetti. Algunos le cuestionan eso a Gastón Edul“.

Periodista encara al presidente de Independiente

En medio de la polémica del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, un periodista de TyC Sports conversó con él y lo encaró. El comunicador le consultó en vivo al timonel del Rojo sobre las medidas de seguridad que fallaron durante el partido con U. de Chile, algo que molestó a Grindetti.

Este jueves, Néstor Grindetti viajó a Paraguay para dialogar con representantes de Conmebol y defender a Independiente de un castigo en la Copa Sudamericana. Según cuentan en Paraguay, la primera reunión fue con la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

