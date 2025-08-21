Por esas cosas, el presidente de Independiente aceptó un corto mano a mano con TyC Sports en el aeropuerto de Asunción. Néstor Grindetti mostró su lado más inhumano cuando se preocupó de los inodoros y los puntos luego de las terribles imágenes que se viralizaron por todo el mundo.

Una especie de guerra que terminó con casi 300 detenidos y 12 personas hospitalizadas. Mucha violencia, terror y muestras de un operativo de seguridad muy deficiente en el estadio Libertadores de América, donde el Rojo y Universidad de Chile definían su paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Gracias por escucharnos, Néstor”, fue el saludo que dio el periodista de TyC Sports Ariel Senosiain antes de interpelar al mandamás. “Grindetti, lo siguiente: ustedes viajan en función de la defensa del hincha de Independiente. Y recién nos preguntábamos cómo puede ser que antes no se protegió al hincha antes”, introdujo el citado comunicador.

Agregó que “para empezar: que no se haya generado un enrejado, una red”, dijo el citado periodista. Grindetti medio que interrumpió para defenderse. “Lo que te puedo decir es que, este, nosotros pusimos una tribuna completa para los visitantes. Esto fue consensuado entre los dos clubes y Conmebol”, expuso el mandamás del Rojo.

Parte de lo que ocurrió en la tribuna Pavoni alta. (Ruben Paredes/Getty Images).

“La tribuna fue completa. En Chile, había solamente una reja de separación”, manifestó el timonel del Rey de Copas, que recibió un palazo que no se esperaba, a juzgar por la condescendiente entrevista que en ese mismo canal le habían hecho durante la noche. “¿Y qué reja había ayer?”, consultó el periodista.

Hubo respuesta casi instantánea. “Es que ayer la tribuna era completa”, apuntó Grindetti. “¿Pero qué tiene que ver si estaban abajo los hinchas? No importa la tribuna completa: la reja se pone para dividir hinchas en la misma tribuna, perfecto, pero…”, aseguró Senosiain, un reputado periodista deportivo del país vecino. Nuevamente lo interrumpió el directivo.

Periodista incomoda en vivo a Néstor Grindetti, el cuestionado presidente de Independiente

Ariel Senosiain encaró directamente al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien ha dejado una actitud muy cuestionable y hasta ventajera con sus declaraciones. Pero al periodista de TyC Sports no le pareció suficiente la explicación y por eso lo interpeló directamente.

Todo por una evidente debilidad en el operativo de seguridad para la realización del partido. Hubo una intervención más de Grindetti antes de sacarse los audífonos y excusarse para salir. “Preferimos darles una tribuna completa para que no hubieran mezclas”, expuso el timonel del Rojo.

La reacción de Gabriel Castellón lo dice todo. (Fotobaires/Photosport).

“¿Qué se puede hacer para prevenir que alguien vaya a un baño, saque un inodoro y se los tire en la cabeza a los de abajo? No hay forma de prevenir ese tipo de vandalismo”, cerró Grindetti, quien arguyó que lo estaban esperando para dejar hasta ahí la entrevista. No aclares que oscurece, reza un viejo y conocido refrán que calza perfecto para esta situación.

