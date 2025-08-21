Es tendencia:
Copa Sudamericana

Presidente de Independiente muestra su lado inhumano: “Los culpables son los hinchas de la U, los nuestros son ejemplares”

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, no se preocupó por los hinchas de Universidad de Chile y puso foco en defender a su club desde el punto de vista deportivo ante Conmebol.

Por Felipe Escobillana

© FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, dejó de lado el tema humano tras la masacre que vivieron los hinchas de U. de Chile y nada le importó el estado de salud de los forofos chilenos. Sólo se preocupó del tema deportivo.

“Vamos a esperar el informe de Conmebol para defender a Independiente. Por lo que se ve, y por lo que vio todo el mundo, y hasta las autoridades de la U de Chile, hay un claro culpable que son los simpatizantes de la U”, señaló el dirigente.

Luego dijo que “el público de Independiente no se merecía una situación así. No fue una tribuna compartida como la que ocupamos nosotros en Chile. Nuestro comportamiento fue increíble y no pasó nada”.

También dijo que “las prevenciones fueron las lógicas. Las entradas se entregaron por lo que pidió Conmebol. Lo que no se puede prever es cuando los comportamientos pasan de los parámetros normales”.

Terribles imágenes en Avellaneda

Independiente defenderá a su club

Grindetti dijo que “vamos a viajar a Paraguay. Ya hablamos con Conmebol, y desde ya vamos a defender los intereses de Independiente. Independiente no tuvo nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema con un solo público. Hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable. Vamos a seguir hasta lo último. Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente”

Primer parte por lo sucedido entre Independiente y U. de Chile: “No hay fallecidos”

“Yo hablé con la gente de policia y me comentan 90 detenidos, algunos heridos leves, y otros sin riesgo vital”, agregó.

Finalmente dijo que “no estamos acostumbrados a este tipo de comportamientos. Nuestros hinchas son ejemplares. Nunca tuvimos una cosa así. Nosotros vamos a defender a Independiente en todas las instancias que corresponda”.


