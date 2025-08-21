Muy complicada fue la situación que se vivió en Avellaneda entre Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, por la masacre que vivieron los hinchas azules en las tribunas.

La información oficial desde Independiente

Lo único bueno es que el primer parte oficial emitido desde Independiente, según anunció el diario trasandino Olé, es que no hay fallecidos en la barra del elenco chileno.

“Hay 90 detenidos, todos de la parcialidad de la U de Chile. Se registran heridos leves y no hay fallecidos, asegura el comunicado que salió desde prensa del Rojo”, indica el medio argentino.

De esta manera se le entrega algo de tranquilidad a los familiares de los hinchas chilenos y, dentro de una noche negra, es una buena noticia.

Los hinchas de la U vivieron un infierno en Avellaneda

