Universidad de Chile visita a Independiente por la revancha de los octavos de final de Copa Sudamericana. El Romántico Viajero llegó con la ventaja por 1-0 en la ida, y en el duelo en el estadio Libertadores de América no se achicaron.

Con nueva anotación de Lucas Assadi, los azules se pusieron en ventaja. Tras ello, Santiago Montiel puso el 1-1 y así se cerró el marcador al primer tiempo. Sin embargo, en el complemento el partido fue suspendido momentáneamente por incidentes entre hinchadas de ambos equipos.

Según pudo averiguar Redgol desde el recinto trasandino, los incidentes comenzaron en la previa. La poca capacidad de contigente policial fue determinante ya que no pudo evitar los enfrentamientos entre ambas hinchadas.

El conflicto siguió con el pasar del partido y finalmente estalló en el entretiempo, donde los periodistas chilenos acreditados fueron retirados del sector y llevados hasta uno de los palcos con dirigentes de Azul Azul.

Situación que fue relatada también por medios del Rojo que transmitieron el partido de este miércoles y apuntaron contra su dirigencia por permitir hinchas visitantes.

“Los dirigentes no debieron permitir meter las tres mil personas que dijo Conmebol. Se la pasaron revoleando botellas y butacas. Hay graves incidentes. Esto es un desastre total. Está cancha no está preparada para recibir tantos hinchas visitantes”, informaron en la transmisión de “Muy Independiente”.

Hasta el momento de está publicación, ya van 40 minutos de suspensión. Por lo que el partido sigue demorado y ambos equipos decidieron retirarse a camarines. Desde Conmebol aún se mantiene la intención de jugar pero sin hinchas de la U ni de parte de la barra de Independiente.

Desalojo de hinchas de la U

La organización del encuentro extendió el plazo a 20 minutos más de demora para poder retomar el encuentro. Sin embargo, se indica que se desalojó la bandeja que tenían para los hinchas de Universidad de Chile.

La policía trasandina ingresó al estadio y se informa que hay “corridas” y utilización de balas de goma para sacarlos del Estadio Libertadores de América hacia sus buses para salir del perímetro del recinto deportivo. Posteriormente hinchas de Independiente subió hasta la zona de los visitantes y agredieron a los pocos hinchas chilenos que quedaban en el sector. “Es un momento muy grave“, informan.

Según pudo averiguar Redgol, la dirigencia de Azul Azul y la prensa chilena acreditada sigue en el estadio y bajo resguardo. Incluso se les pidió cambiarse todo tipo de indumentaria relacionada con la U para evitar incidentes.

En desarrollo…