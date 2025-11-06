Es tendencia:
Fútbol internacional

Explotan en Argentina por castigo a Racing: “¿Es más grave tirar fuegos artificiales o tirar chilenos?”

En Argentina sacaron al baile el tema de Independiente ante la U de Chile por el castigo que recibió Racing Club.

Por Felipe Escobillana

Racing fue suspendido por tirar fuegos artificiales y se abrió el debate en Argentina
© GettyRacing fue suspendido por tirar fuegos artificiales y se abrió el debate en Argentina

El estadio de Racing Club fue suspendido por tres partidos sin recibir público por Aprevide, el organismo que regula los espectáculos deportivos en Buenos Aires. Esto a raíz de los fuegos artificiales lanzados ante Flamengo, en Copa Libertadores. Un hecho que causó mucho revuelo.

Esto debido a que hace algunos meses Independiente, tras la barbarie de Avellaneda contra los hinchas de Universidad de Chile, tuvo un castigo mucho menor: solo el cierre de la tribuna en la que ocurrieron los incidentes.

La molestia en Argentina al recordar a hinchas de U de Chile

Por lo mismo es que el debate está instalado en Argentina. Así lo dejó claro el periodista Flavo Azzaro, quien si bien es hincha de la Academia, deja claro que no le parece bien lo que se determinó.

“Son tres fechas sin público. Qué es más grave, tirar fuegos artificiales o tirar chilenos. Lo pregunto, eh”, fue la cruda analogía que realizó el comunicador trasandino.

Una de las duras imágenes en Avellaneda con hinchas de U de Chile

Una de las duras imágenes en Avellaneda con hinchas de U de Chile

Agregó que “si es más grave tirar chilenos… Racing tiró fuegos artificiales y jugará sin público tres partidos. Independiente tiró chilenos para abajo y jugó solo con una tribuna clausurada, pero con público”.

“Por eso, qué es más grave para Aprevide, pues Racing se puede jugar el campeonato, a Independiente le clausuraron una tribuna. No hablo de lo deportivo, sino que de la determinación del ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Aprevide que se encarga del fútbol”, manifestó en su análisis.

El recibimiento en Avellaneda a Racing costó tres fechas de suspensión

El recibimiento en Avellaneda a Racing costó tres fechas de suspensión

Finalmente fue más duro. “A los chilenos los pusieron en pelota, les metían palos en el orto y se tiraban para abajo. Por eso, suspendieron una tribuna”, dijo Azzaro sobre las determinaciones políticas que se toman.

Por lo pronto, Racing no podrá recibir a su gente en el Cilindro para el duelo de este sábado ante Defensa y Justicia, donde se juegan el paso a los playoffs del torneo.

