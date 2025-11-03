Un notición llegó desde Brasil este lunes. Según informó el medio Bolavip Brasil, River Plate ya planifica lo que será la temporada 2026 y tiene identificado a un objetivo clave para el próximo mercado de fichajes: Erick Pulgar, mediocampista chileno y actual figura del Flamengo.

De acuerdo al medio carioca, Pulgar aparece como la alternativa ideal para reemplazar a Enzo Pérez en el equipo de Marcelo Gallardo . En Núñez desean actuar rápido, presentando un proyecto deportivo atractivo para convencer al ex Antofagasta y Universidad Católica de liderar la reconstrucción del equipo tras un año por debajo de las expectativas tanto en el ámbito local, como internacional.

Flamengo cierra la puerta a la salida de Pulgar

La operación, sin embargo, no será sencilla. El mismo medio informó que en Río no verían con buenos ojos la salida del chileno. Pulgar renovó su contrato con Flamengo a principios de este año, con vigencia hasta diciembre de 2027, y cuenta con la plena confianza del DT, Filipe Luís, y del cuerpo técnico.

En el club brasileño, el chileno es considerado intocable, siendo un referente técnico y emocional, agregan desde Brasil, añadiendo que “aporta consistencia en la estructura defensiva y liderazgo dentro y fuera de la cancha“.

River Plate buscaría el fichaje de Erick Pulgar para el 2026. (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

Desde su llegada al “Mengao” en 2022, Pulgar ha forjado una relación sólida con los hinchas, convirtiéndose en uno de los líderes del equipo y acumulando títulos que han consolidado su estatus de ídolo. El mensaje desde Flamengo es claro: Erick Pulgar se queda.

De persistir en el fichaje, Bolavip Brasil adelanta que la operación no sería menor a los 14 millones de dólares (75 millones de R$), pero hasta el momento no se ha formalizado ninguna negociación por parte del “Millonario”, y en Flamengo, en tanto, descartan vender a su mediocampista estrella.