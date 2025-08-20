Es tendencia:
Copa Sudamericana

Minuto a minuto: U de Chile visita a Independiente por la Revancha y clasificación en copa Sudamericana

Con la ventaja del 1-0, la U enfrenta a Independiente en Avellaneda. La ilusión de los azules es meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Por Diego Jeria

Minuto a minuto: la U visita a Independiente en Argentina por la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTMinuto a minuto: la U visita a Independiente en Argentina por la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana.

Universidad de Chile visita a Independiente de Avellaneda por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, duelo a disputarse este miércoles en el estadio Libertadores de América.

Los azules llegan con la leve ventaja conseguida en Santiago, gracias al triunfo por 1-0 en el Estadio Nacional, con gol de Lucas Assadi.

La U y Lucas Assadi se vuelven a encontrar con Independiente: se define el paso a cuartos de la Sudamericana.

El ganador de la llave entre la U e Independiente enfrentará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a Universidad Católica de Ecuador o Alianza Lima de Perú.

Minuto a minuto: Independiente vs. Universidad de Chile

La llegada de la U

La U ya está en el estadio Libertadores de América.

¡Debuta camiseta de la U!

Ojo azules: la U enfrentará a Independiente con su nueva tercera camiseta... Amarillo flúor. Camarín listo.

Los citados de Gustavo Álvarez en la U

El listado completo con la nómina de la U ante Independiente:

1.- Cristopher Toselli
2.- Franco Calderón
3.-Ignacio Tapia
5.-Nicolás Ramírez
6.-Nicolás Fernández
7.-Maximiliano Guerrero
9.-Leandro Fernández
10.-Lucas Assadi
11.-Nicolás Guerra
12.-Pedro Garrido
13-David Retamal
14.-Sebastián Rodríguez
15.-Felipe Salomoni
16.-Matías Sepúlveda
17.-Fabián Hormazábal
18.-Lucas Di Yorio
19.- Javier Altamirano
20.-Charles Aránguiz
21.-Marcelo Díaz
22.-Matías Zaldivia
25.-Gabriel Castellón
27.-Rodrigo Contreras
34.-Flavio Moya

Probable formación de la U

Universidad de Chile alineará, probablemente, con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda, Charles Aránguiz, Maximiliano Guerrero; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en ataque.

Los datos del partido

Universidad de Chile enfrenta a Independiente de Avellaneda, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, este miércoles 20 de agosto, desde las 20:30 horas en el estadio Libertadores de América, en Buenos Aires.

La U tiene la ventaja del 1-0 conseguido en la ida del Estadio Nacional.

¡Comenzamos la previa!

Universidad de Chile visita a Independiente por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Acompáñanos en la previa y en el minuto a minuto del trascendental duelo para los azules de Gustavo Álvarez.

