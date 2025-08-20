Universidad de Chile visita a Independiente de Avellaneda por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, duelo a disputarse este miércoles en el estadio Libertadores de América.

ver también Oficial: el Superclásico entre Colo Colo y U de Chile por la Supercopa confirmó estadio por fin

Los azules llegan con la leve ventaja conseguida en Santiago, gracias al triunfo por 1-0 en el Estadio Nacional, con gol de Lucas Assadi.

La U y Lucas Assadi se vuelven a encontrar con Independiente: se define el paso a cuartos de la Sudamericana.

El ganador de la llave entre la U e Independiente enfrentará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a Universidad Católica de Ecuador o Alianza Lima de Perú.

ver también La U apuesta a que todavía puede pelearle el título a Coquimbo Unido con sorpresiva medida

Minuto a minuto: Independiente vs. Universidad de Chile