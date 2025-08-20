La Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile ya tiene sede confirmada. Después de meses de postergación e intentos fallidos, y tal como adelantó RedGol hace unos días, el duelo entre los campeones de la Liga de Primera y la Copa Chile se definirá en el Estadio Santa Laura, en Santiago.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional informa que la final de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, tal como se estableció en la propuesta presentada a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana”, reveló oficialmente la ANFP en un comunicado.

Agregan que “cabe destacar que la propuesta de la ANFP considera cada uno de los requerimientos y observaciones levantados por las autoridades tanto políticas como policiales, los que serán evaluados en una visita técnica que se realizará al Estadio Santa Laura en los próximos días“.

“La ANFP agradece la disposición de Unión Española, club que manifestó su total voluntad de facilitar su estadio para la disputa de este trascendental partido del fútbol profesional chileno”, sentenciaron.

Todo listo para la Supercopa, a menos que…

Cabe recordar que, antes de definirse Santa Laura como sede, la opción había sido el Bicentenario de La Florida, pero las autoridades de la Región Metropolitana no le dieron la venia al duelo.

Colo Colo es el campeón vigente de la Supercopa y buscará repetir ante la U, pero ya sin Jorge Almirón: se jugará en Santa Laura.

El partido debía abrir la temporada y jugarse una semana antes del inicio de la Liga de Primera, pero se suspendió por motivos de seguridad y luego posponiendo mes a mes, hasta ahora.

Es que no fue nada fácil parala ANFP organizar una final con Superclásico. Y no hay que olvidar que la Supercopa 2024 se había suspendido en pleno desarrollo, por incidentes de los hinchas de Colo Colo en el partido contra Huachipato, que se tuvo que disputar en sus minutos finales varios meses después.

A principios de año, las autoridades no aceptaron las propuestas de seguridad presentadas por la ANFP para disputar la Supercopa con hinchas azules y albos en el estadio. Incluso se barajó la idea de modificar el reglamento a una final de ida y vuelta sólo con hinchas locales. E incluso por momentos se postuló jugarla en regiones y sin espectadores en las tribunas.

Ahora todo está resuelto y Colo Colo como campeón de vigente de Primera A enfrentará a la U, actual monarca de Copa Chile, con público en Santa Laura el 14 de septiembre… a menos que los azules clasifiquen esta noche a los cuartos de final de Copa Sudamericana, lo que generaría un tope de fechas.