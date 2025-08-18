Es un hecho que la Supercopa del fútbol chileno será definida entre Colo Colo y la U de Chile. Los albos fueron ganadores del Campeonato Nacional mientras que los azules alzaron la Copa Chile. Por eso mismo, habrá un Superclásico que valdrá un gran trofeo para las vitrinas.

Pero también hay varias cuestiones que resolver en torno al partido. En primera instancia, falta ponerle el timbre a la fecha. Será el 14 de septiembre de 2025, aunque podría haber novedades con eso si el Romántico Viajero avanza en la Copa Sudamericana contra Independiente de Avellaneda.

Según supo RedGol, el estadio quedó con el timbre puesto en la ANFP. Será en el Santa Laura, una cuestión que quedará resuelta totalmente esta semana. De hecho, Carabineros propuso el 14 del mes siguiente como el día ideal para jugar el encuentro y el ente rector del fútbol chileno tenía la intención de realizarlo el 13.

Universidad de Chile venció a Colo Colo en el último Superclásico. (Felipe Zanca/Photosport).

De hecho, el visto bueno de las autoridades debe llegar esta semana a más tardar. Pero que la sugerencia haya salido de la institución policial hace pensar que todo tendrá la venia para disputar el cotejo con público en la catedral del fútbol chileno. Y queda en la historia la opción de llevar a cabo el duelo en el Bicentenario de La Florida.

La Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile se jugará en el estadio Santa Laura

Colo Colo tendrá la chance de ser el equipo chileno más ganador de la Supercopa si se impone a la U de Chile, pues alcanzará los cinco títulos en esa competencia. Uno más que el póquer que tiene Universidad Católica en aquel certamen.

Habrá que ver si todo transcurre normalmente en un partido que desde la campaña pasada representa muchos inconvenientes. Los albos se impusieron a Huachipato en un partido que duró varios meses. El Cacique ganaba 2-0 en el Estadio Nacional cuando se suspendió la brega el 11 de febrero.

Jorge Almirón celebra la Supercopa que ganó junto a Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Recién el 13 de noviembre y en el estadio El Teniente se jugaron los minutos restantes para que el equipo que entonces dirigía Jorge Almirón se quedara con el título. El tiempo dirá quién festeja y queda cada vez menos para saberlo…