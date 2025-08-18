U. de Chile vivió una jornada muy amarga frente a Audax Italiano en la Liga de Primera. Los azules debían superar a los itálicos para acortar su distancia con Coquimbo Unido, puntero del campeonato, pero sufrieron un inesperado revés, donde hasta Eduardo Vargas les anotó.

La derrota, que tomó mucho más peso después cuando los piratas ganaron su partido y pusieron nueve puntos de distancia en la cima, dejó otra mala noticia. Y tiene que ver con Israel Poblete, una de las figuras del equipo.

A los 60′, el volante dejó la cancha con molestias físicas para ser reemplazado por Sebastián Rodríguez. Su salida preocupó a los hinchas de la U, quienes justo después lamentaron goles de Luis Riveros (60′) y Eduardo Vargas (62′) para adelantar a los itálicos en Ñuñoa.

Según Emisora Bullanguera, Israel Poblete no será considerado para la revancha contra Independiente, a disputarse este miércoles 20 en el Estadio Libertadores de América. Problemas musculares complican al mediocampista y no hará el viaje a Buenos Aires.

Informan que Israel Poblete se pierde la revancha contra Independiente | Photosport

ver también El fuerte mensaje de Álvarez tras la derrota de U. de Chile: “Estoy obligado a salir campeón”

U. de Chile pierde a una de sus figuras contra Independiente

U. de Chile debe reponerse rápidamente de la derrota contra Audax Italiano, porque enfrenta a Independiente este miércoles 20 de agosto por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. El Bulla visita al Rojo con la ventaja de 1-0, pero no se puede confiar.

Publicidad

Publicidad

Sobre esto, Gustavo Álvarez dijo: “Este plantel se ha repuesto históricamente a los golpes anímicos. Ahora no va a ser la excepción. El problema no es caer, sino que nos tenemos que levantar. No hay tiempo para lamentarse, porque tenemos que trabajar permanentemente”.