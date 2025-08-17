Coquimbo Unido no dejó pasar la fea caída de la U ante Audax en esta jornada de domingo. Los piratas sabían la importancia de su partido ante Everton en el Sánchez Rumoroso y así lo dejaron en claro con una vital victoria por 2-1 en esta fecha 20 de la Liga de Primera 2025.

Con goles de Manuel Fernández y Matías Palavecino el equipo de Esteban González sumó tres puntos de oro en la lucha por el título, manteniéndose como el principal y más claro candidato en esa pelea.

Y es que los Piratas llegaron a 47 puntos y le sacaron nueves unidades de distancia a la U y diez a Audax Italiano, sus más cercanos perseguidores. Con 30 puntos todavía en disputa, Coquimbo tiene una amplia ventaja y margen para bajar sus primera estrella.

Por su parte con esta caída Everton sigue instalado en la parta baja del torneo. Los oro y cielo son duodécimos con 19 unidades, apenas cinco por arriba de los puestos del descenso.

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Coquimbo Unido sobre Everton

El próximo partido de Coquimbo Unido

Los piratas volverán a la acción ante Audax Italiano por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025 el sábado 23 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El próximo partido de Everton

Por su parte los viñamarinos enfrentarán a Universidad de Chile el domingo 24 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro también será válido por la fecha 21 del torneo.