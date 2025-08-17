Es tendencia:
Tabla de posiciones: La U cae ante Audax Italiano y comienza a dejarle el título en bandeja a Coquimbo

Los azules no pudieron en el Estadio Nacional ante lo itálicos al caer por 3-1, resultado que podría traducirse en nueve puntos de ventaja de la cima si Coquimbo vence a Everton como local.

Por Patricio Echagüe

La U volvió a caer en condición de local en esta segunda rueda.
© Photosport.La U volvió a caer en condición de local en esta segunda rueda.

Universidad de Chile sigue dejando en el camino puntos claves en esta Liga de Primera 2025. Los azules ahora cayeron por 3-1 ante Audax Italiano, resultado que podría dejar al bulla lejísimos del puntero Coquimbo Unido.

Los goles de Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia fueron un golpe durísimo para los dirigidos por Gustavo Álvarez, quienes volvieron a caer en condición de local tras perder ante Cobresal hace un par de semanas.

Con esta nueva caída en el recinto de Ñuñoa la U se quedó estancada en el segundo puesto con 38 puntos, a seis del superlíder Coquimbo Unido. Los Piratas podrían escaparse ahora a nueve unidades si desde las 17:30 horas vencen a Everton en el Sánchez Rumoroso.

Por el lado de Audax en la tabla de posiciones, ahora los itálicos son terceros con 37 puntos, apenas una unidad debajo de los azules. Pese a un inicio irregular en la segunda rueda, el equipo de Juan José Ribera sigue ilusionándose con pelear por el título.

Así va la tabla de posiciones en esta Liga de Primera 2025

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción en esta Liga de Primera 2025 el domingo 24 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Previa a esta brega la U debe enfrentar a Independiente el miércoles 20 desde a las 20:30 horas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El próximo partido de Audax Italiano

Por su parte Audax Italiano enfrentará a Coquimbo Unido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025 el sábado 23 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

