Cuando los hinchas de U. de Chile imaginaban su reencuentro con Eduardo Vargas, de seguro no tenían en mente lo que sucederá este domingo 17 de agosto en el Nacional. El delantero se volverá a ver las caras con los fanáticos azules, pero con los colores del Audax Italiano.

La fallida negociación con Azul Azul y la inesperada aparición del elenco itálico marcaron el regreso de Turboman a Chile en el pasado mercado de fichajes. Dentro de la U, hubo varios lamentos por la frustrada operación del delantero, a quien Gustavo Álvarez esperaba con los brazos abiertos.

Es por eso que todos se mantienen atentos a la visita de Eduardo Vargas a U. de Chile. RedGol está en el Estadio Nacional y capturó el momento en que Turboman bajó del bus del Audax en su llegada al recinto.

Un grupo de hinchas azules esperaban al delantero y se hicieron sentir cuando lo vieron. Si algunos esperaban una bienvenida hostil, ese no fue el caso. “¡Aguante, Vargas!“, fueron las palabras para el atacante.

ver también Universidad de Chile vs Audax Italiano: Minuto a minuto y formaciones por la Liga de Primera

Eduardo Vargas se reencuentra con U. de Chile

Eduardo Vargas es titular en Audax Italiano contra U. de Chile. Los itálicos van con Tomás Ahumada; Cristóbal Muñoz, Daniel Piña, Enzo Ferrario, Martín Jiménez; Jorge Espejo, Esteban Matus, Leonardo Valencia; Eduardo Vargas, Luis Rivero y Nicolás Orellana.

Por su lado, el Bulla forma con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

Publicidad