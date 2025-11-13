Universidad de Chile sigue buscando a un nuevo goleador en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde hay dos chilenos que aparecen en el horizonte.

Felipe Mora y Eduardo Vargas se pelean un puesto que quiere reforzar la U para el próximo año, donde quieren volver a pelear en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese sentido, se asegura que será uno de los dos el que arribe al club que, hasta el momento, es dirigido por Gustavo Álvarez, donde hay un delantero que suma votos para ser el favorito.

Así lo hizo saber Mauricio Illesca, quien fue ex jugador la U, donde pone sobre la balanza el actual momento de ambos delanteros chilenos, por lo que se la juega por el que está en la MLS.

Felipe Mora puede dejar la MLS.

Felipe Mora suma votos para volver a la U

Fue en conversación con Redgol que el Bototo Illesca profundizó con la guerra de delanteros chilenos para la U, donde se la juega por un Felipe Mora por la actualidad y sus condiciones.

“Difícil tarea elegir a uno, se deben elegir pro el presente y no por la historia. La U necesita y requiere goles, pero cuando uno evalúa a Edu Vargas lo hace por lo que fue. No tiene ahora características a nivel internacional, es complicado quedarse con él”, explica.

Por lo mismo, apunta más al delantero de Portland Timbers que está en renovación en la MLS, pero que la U, le abre las puertas, aun cuando asegura que el único calado sería un bombazo para el fútbol chileno.

“Mora está en Estados Unidos aún, un fútbol quizás menos competitivo. Me identifica más, es más centrodelantero, Vargas se mueve por otro lado, por las bandas. Pero el mejor que podría venir es Alexis Sánchez, ese sí que te da otras variantes, haría jugar a los grandotes que tiene la U incluso”, finalizó.

