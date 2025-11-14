Universidad de Chile recibió un duro mazazo pensando en la conformación de su plantel para el 2026. Pese a que los azules todavía deben abrochar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, lo cierto es que ya hay nombres dando vueltas para el próximo mercado de fichajes.

Uno de los que más ilusionaba a la parcialidad azul era el de Felipe Mora, atacante que tenía una buena oportunidad de volver al club al terminar contrato ahora en diciembre en el Portland Timbers de la MLS.

Sin embargo, nada de eso se dará, ya que en las últimas horas el bulla recibió la peor de las noticias: el delantero de 32 años renovó su contrato con el cuadro estadounidense.

Felipe Mora no vuelve a la U

Ned Grabavoy, gerente deportivo del Portland Timbers, declaró a los medios estadounidenses que “con Diego Chara ejercimos la renovación, al igual que con James Pantamma y Felipe Mora. Creo que con esto cubrimos a la mayoría del grupo. El anuncio oficial del plantel se publicará en los próximos días”.

De esta manera, la U deberá explorar otras opciones en delantera ante las posibles salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra. Se viene un mercado movido para los azules y lo peor es que será sin una de sus cartas en ofensiva.

Los números de Felipe Mora en Universidad de Chile

Con los azules el Pipe Mora jugó un total de 30 partidos entre 2016 y 2017, donde anotó 20 goles. Vistiendo la camiseta del bulla el atacante gritó campeón en el Clausura 2017.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Los azules volverán a la acción el próximo domingo23 de noviembre cuando desde las 18:00 horas enfrente a O’Higgins en El Teniente de Rancagua. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.