“No puede ser en otra parte”: Marcelo Díaz avisa el otro equipo para retirarse si no renueva en U de Chile

Carepato dejó en claro que su sueño se dejar el fútbol vistiendo de azul. En caso que no se pueda, hay otro viejo amor en su carrera.

Por Nelson Martinez

Marcelo Díaz quiere seguir en la U.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTMarcelo Díaz quiere seguir en la U.

Se acerca fin de año y con ello en U de Chile alistan el plantel 2026. Y una de las incógnitas es la situación de Marcelo Díaz, quien aún no tiene el visto bueno oficial para seguir en el equipo.

Es que pese a que el Chelo ha declarado públicamente que quiere seguir vistiendo de azul, las conversaciones aún no llegan a un acuerdo, pese a que van bien encaminadas. Es más, el mismo jugador volvió a avisar novedades.

En diálogo con la cuenta oficial de los azules, Carepato realizó una comentada revelación sobre su futuro. Ahí, dejó en claro que si no es en la U, baraja otra opción como anhelo para colgar los botines.

Marcelo Díaz no olvidó su otro amor

Marcelo Díaz dejó en claro que si no es la U, su deseo es dejar el fútbol vistiendo la camiseta de Racing. En los argentinos vivió una de sus mejores campañas y es querido por los hinchas hasta el día de hoy.

Díaz y su gran campaña en la Academia /Getty Images

“De las únicas dos opciones en este momento veo viables y posibles retirarme en la U o en Racing. No me puedo retirar en otra parte”, partió diciendo el jugador que es ícono en ambos clubes.



Pese a eso, Carepato dejó en claro que primero está U de Chile y que sueña con colgar los botines ahí. Al respecto, aseguró que “de acá no voy a salir más, me costó tanto volver, que lo último que quiero es irme”.

“Si tengo que elegir, obviamente es jugar uno o dos años más. También te vas cansando y el cuerpo se va poniendo viejo”, cerró el mediocampista de 38 años, que sigue vigente vistiendo de azul.

