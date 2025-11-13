Es tendencia:
Johnny Herrera cuenta el momento más doloroso de su vida: “Fue muy chocante”

El ex portero de Universidad de Chile recordó la muerte de su madre en la pandemia, como un momento que lo marcó para siempre.

Por Cristián Fajardo C.

Johnny Herrera abrió su lado más íntimo en una entrevista.
Johnny Herrera siempre se ha mostrado como un personaje fuerte dentro del mundo del fútbol y ahora en los medios de comunicación, aunque también ha tenido sus momentos en que la vida lo ha golpeado fuertemente.

Fue el mismo ex arquero de Universidad de Chile quien abrió su lado más íntimo en una entrevista con el programa Máximas, de TNT Sports, donde recordó un difícil momento.

Para esto hubo que retroceder a la pandemia por el Covid-19, donde Herrera sufrió la muerte de su querida madre, Gladys Muñoz, algo que marcó al ahora comentarista deportivo.

En ese sentido, el jugador asume lo difícil que fue pasar por esa instancia, aunque le queda el consuelo de que su mamá pudo disfrutar la vida, incluso disfrutar de Bruno, su nieto.

Johnny Herrera recuerda el triste momento de la muerte de su mamá. Foto: Photosport.

¿Cuál es el episodio más triste para Johnny Herrera?

El histórico portero de Universidad de Chile recordó el momento más difícil que le ha tocado pasar en la vida, en un momento que le hizo cambiar la vida para siempre.

“Mi mamá fue de las primeras que murió de Covid… Fue muy chocante, pero el dejo de tranquilidad es que mi mamá fue tremendamente feliz los últimos años de su vida”, comentó el ex portero de la U.

En ese sentido, el meta asegura que ha aprendido a superar este dolor, donde fue un momento bastante doloroso pero que se ha apoyado en su hijo y en lo que viene para el futuro.

