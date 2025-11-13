Johnny Herrera genera amor y odio. Los hinchas de Universidad de Chile lo aman, mientras que otros no soportan que sus comentarios en TNT Sports siempre sean cargados al color azul.

Un asunto que abordó en el programa Máximas, del mismo canal, en el que aseguró que el elenco universitario despierta en él una pasión muy grande y por eso se comporta así.

“Pasar desde la cancha a ser un hincha más fue mucho sufrir, porque la pasión no se quita”, confesó por el sentimiento que le genera el elenco en el que se formó.

Agregó que cuando comenta “a veces me dejo llevar por la U, no me gusta mucho el fútbol, me gusta la U, que es distinto. Si me pones un partido de fútbol o de tenis, prefiero ver el tenis”.

Johnny Herrera manifestó que le gusta la U, no el fútbol

Johnny Herrera se deja llevar por la pasión

El meta campeón de Copa Sudamericana asegura que cuando hace comentarios en televisión, lo hace de manera sincera y no tiene filtro para quedar bien con nadie.

Publicidad

Publicidad

“Muchas veces me dejo llevar por la pasión y por la U. Es mi forma de ser y no la he cambiado, por lo mismo llevo como cinco años ya más o menos en TNT Sports”, declaró.

ver también La grave denuncia que perdió U de Chile por la Ley Antidiscriminación: ¿Qué deberá pagar?

Agrega que “no me encapsulo en un personaje, ni trato de hablar más correctamente, yo no soy de esas personas. Siempre he sido de una sola línea, en toda mi vida. Me siento en el panel y soy uno más”.

Finalmente habló de Cristóbal Campos, por el grave accidente que sufrió el año pasado y que lo impactó mucho.

Publicidad

Publicidad

“Siento que si hubiese estado más cerca lo podría haber ayudado. Fue muy difícil de asumir y aceptar. Seis meses antes del accidente, era el arquero titular de la selección (en rigor jugó solamente un partido). Después, era el arquero de San Antonio, fue un cambio muy abrupto”, indicó al respecto.