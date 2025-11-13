Universidad de Chile deberá indemnizar a un hincha del club luego de una grave denuncia por la Ley Antidiscriminación, de un hecho sucedido en el duelo en que los azules enfrentaron a Carabobo por la Copa Libertadores 2026.

Según detalla la radio ADN, el caso apunta a Sebastián Carreño, un bullanguero que sufre distrofia muscular tipo Miyoshi y cuenta con un 24,8% de discapacidad, a quien le negaron el acceso preferencial en el Estadio Nacional.

Esa jornada iba acompañado por José Toro Kemp, secretario general del PPD y actual candidato a diputado por el Distrito 10, quien lideró la denuncia en contra de la concesionaria Azul Azul.

Por lo mismo, llevó adelante una denuncia contra Azul Azul por la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio), donde hubo un acuerdo que explicó en sus redes sociales.

El hecho denunciado ocurrió en el partido ante Carabobo por la Copa Libertadores. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Por qué denunciaron a U de Chile?

Fue el mismo José Toro quien entregó detalle de la denuncia contra Universidad de Chile, donde pide terminar con este tipo de medidas que afectan a los mismos hinchas azules.

“Esto es un reconocimiento de que nadie está por sobre la ley y que, por tanto, Azul Azul debe garantizar la accesibilidad universal a sus partidos, además de la no discriminación”, explica.

Según el citado medio “Universidad de Chile deberá pagar $250.000 a Sebastián Carreño, otorgarle dos entradas gratuitas para el sector silla de ruedas/acompañante en el próximo partido en el Estadio Nacional y brindarle la Experiencia Estadio, que consiste en una visita guiada por los camarines y la cancha antes del inicio del encuentro”, explican.

