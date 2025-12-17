Desde este martes se conocen los detalles de la versión 95° del Abierto de Chile de golf, uno de los torneos más tradicionales del calendario nacional.

La competencia se llevará a cabo en el Prince of Wales Country Club, entre el jueves 18 y el domingo 21 de diciembre, escenario que en esta temporada conmemora su centenario.

El millonario premio que reparte el Abierto de Chile de golf

Uno de los puntos principales, es que la entrada al Prince of Wales Country Club será liberada, sin costo, con acceso por calle Las Arañas 1091, en la comuna de La Reina.

Además, quienes visiten el recinto durante el fin de semana tendrán la posibilidad de participar en clases de golf gratuitas. Felipe Aguilar, cuatro veces campeón del certamen, señaló: “Las expectativas son siempre altas. Cada vez que me paro en una cancha de golf quiero ganar y el Country es una cancha que me acogió muchísimos años, así que esperando con ansias jugar esta semanacon un gran field y aspirando a ganar nuevamente el abierto de mi país”.

ver también Ganó tres Grand Slams, dos medallas de oro olímpicas y cambió el tenis por otro deporte: “Me encanta…”

El torneo entregará un total de 60 mil dólares en premios, equivalentes a cerca de 54 millones de pesos, y además formará parte del Q-Series del Chile Classic. Esta instancia, vinculada al Korn Ferry Tour, otorgará puntaje doble para la clasificación al campeonato que se disputará en marzo de 2026.

Mientras que Christian Espinoza, hizo hincapié en la defensa del título del Abierto de Chile: “Sabemos que es complicado y no sé cuántos jugadores lo han hecho, pero sería entretenido alcanzar esa marca. Esta es una cancha en la que me siento muy cómodo, así que puede ser una semana especial”, enfatizó.

Publicidad