En marzo de este año, un golfista argentino hizo un hoyo en uno y para festejarlo se tiró al agua. Era Alejandro Tosti, quien tras lograr ese excelente golpe durante una práctica previa al inicio de The Players Championship, en Ponte Vedra Beach,

Florida, decidió celebrar de forma inusual.

Tosti es una de las figuras sudamericanas que encabezan el 65º Abierto Club de

Golf Los Leones por Banchile Inversiones, un clásico del golf nacional. Encabezado

por los trasandinos Alejandro Tosti y Tommy Cocha el torneo reunirá a más de 120 golfistas.

65º Abierto Club de Golf Los Leones

Se espera una gran actuación de los chilenos Felipe Aguilar, que cerró sutemporada debut en el PGA Tour Champions con una destacada segunda ronda; Agustín Errázuriz, Carlos Bustos y Gabriel Morgan, quienes tuvieron una destacada participación en el Q-School del DP World Tour.

El certamen categoría A –válido para el Ranking Nacional Oficial (RNO) y para el Ranking Mundial Amateur (WAGR)– se disputará bajo la modalidad stroke play en 54 hoyos, con categorías para profesionales y aficionados, tanto en damas como en varones, incluyendo divisiones por edad, que abarcan desde Pre Juveniles hasta Pre Senior.

El evento tendrá entrada liberada para todo público, lo que lo convierte en una

imperdible oportunidad tanto para los amantes del golf como para quienes quieran conocer uno de los clubes más tradicionales de Santiago, con más de 100 años de historia y uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad.

Los asistentes podrán vivir una experiencia completa con actividades organizadas

por los auspiciadores del certamen, como Lynk&Co y Riddara, marcas que exhibirán algunos modelos de sus autos; Thermomix, que entregará limonada, o Rebels, que tendrá un fitting de putter, entre otros.

¿Cuándo es y cómo llegar?

Entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, en el Club de Golf Los Leones abre sus puertas no solo a los aficionados del golf, sino también a todos los amantes del deporte y a quienes buscan un panorama diferente para disfrutar en familia.

El ingreso es por la entrada lateral, acceso sector tenis (Avda. Presidente Riesco

3700). Se invita al público a protegerse con bloqueador solar y jockey o sombrero. Por tratarse de un evento deportivo, no se permitirá el ingreso de mascotas.}