Hasta con Ley Seca: Extremas medidas de seguridad de O’Higgins para recibir a la U

La Liga de Primera entra en la recta final y ahora toda la atención se centra en la disputa por los torneos internacionales. En esta fecha 28ª se vivirá un duelo crucial para clasificar a la Copa Libertadores entre O’Higgins y Universidad de Chile.

Los celestes son terceros con 50 unidades, mientras el Bulla está un puesto más abajo con 48. Por lo mismo, ambos se juegan la vida este domingo para acercarse a los dos cupos que meterse en el torneo más importante del continente.

Ante esto, se espera una verdadera final en el Estadio Codelco El Teniente. Por lo que las autoridades de la zona decidieron tomar las máximas medidas de seguridad para los más de 11.500 personas que llegarán al recinto deportivo.

Extremas medidas para O’Higgins vs U de Chile

De entrada se indica que asistirán hinchas de O’Higgins y de Universidad de Chile, con la particularidad de que los Bullangueros que asistan deben tener domicilio en la región. Además de estar en el Registro Nacional de Hinchas.

La U necesita sumar un triunfo ante O’Higgins para meterse en Copa Libertadores

A esto se suma que este domingo se sumarán 120 guardias de seguridad privada y Carabineros que reforzarán la zona desde Santiago. Incluso habrá protección para el memorial de los 16 hinchas de O’Higgins que fallecieron en Tomé. A su vez se registrará Ley Seca en cinco cuadras a la redonda del estadio y se extenderá tres horas antes y después del encuentro.

“Tomamos las medidas necesarias para tener espectáculos deportivos familiares. Queremos que vuelva la familia y por eso hicimos la preventa a precios económicos”, enfatizó Ricardo Boudon, gerente general de O’Higgins.

La formación de la U

Tras la fecha FIFA y los partidos de la selección chilena, Gustavo Álvarez podrá contar con todos sus jugadores para esta fecha de la Liga de Primera. Las principales bajas son Franco Calderón y Lucas Assadi.

Así está la tabla de la Liga de Primera

Sin embargo, tendrá a disposición a los seleccionados por Nico Córdova. De esta forma, la formación de Universidad de Chile ante O’Higgins sería con Castellón; defensa con Hormazábal, Ramírez y Zaldivia. En el medio Guerrero, Díaz (Poblete), Altamirano, Aránguiz y Sepúlveda. Ahora en ataque estará la dupla Di Yorio y Lea Fernández.