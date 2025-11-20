Paqui Meneghini le deja un recado directo a la U de Chile: “O’Higgins es un equipo que…”

Francisco Paqui Meneghini sabe que O’Higgins tiene un partido muy difícil ante la U de Chile. Ante un rival importante que, por esas cosas del fútbol, lucha por la misma meta que el Capo de Provincia. Por estos días, el estratego del cuadro celeste afina los últimos detalles.

Debe reemplazar al zaguero argentino Alan Robledo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco podrá contar con el extremo zurdo Sub 21 Rodrigo Godoy. De todsa maneras, espera tener las herramientas suficientes para complicar al equipo adiestrado por Gustavo Álvarez.

“Es un partido contra un rival directo, peleamos por el mismo objetivo. No dependemos 100 por ciento de nosotros para el Chile 2, pero sí para el Chile 3. Es un desafío importante, el partido será difícil”, expuso Meneghini en la antesala a la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

El DT de O’Higgins tendrá un par de bajas importantes en el Capo de Provincia. (Felipe Zanca/Photosport).

Se fijó en un detalle que ha sido poco relevante para él durante la campaña. “Estamos en la recta final donde la tabla sí importa. También los resultados de los otros equipos y también cómo podemos aprovechar la cosecha de puntos. Estamos conscientes de que el partido es muy importante”, manifestó el ex DT de Everton y de Unión La Calera.

Puntualizó en un aspecto que puede ser fundamental para desnivelar un encuentro entre fuerzas parejas: la pelota detenida. “Es una faceta de juego muy importante a nivel mundial. Obviamente la liga chilena no es la excepción y un partido tan importante tendrá el condimento. El partido será cerrado, de no mucho espacio, entonces eso es algo muy importante”, reconoció el estratego, quien suena como reemplazante de Álvarez para 2026.

“Ellos manejan bien los balones detenidos, con buenos pegadores y buenas jugadas que hemos visto que hacen. Nosotros podemos mejorar en ataque, atacar con más decisión e ímpetu y mantener la concentración defensiva que hemos mostrado a lo largo del torneo”, agregó Meneghini sobre la táctica fija que se verá en El Teniente.

Paqui alerta a la U de Chile por los contraataques de O’Higgins

Otro punto que Paqui Meneghini piensa que puede servirle a O’Higgins ante U de Chile es aprovechar el desequilibrio cuando el equipo azul se vuelca en busca del ataque. “Son importantes los espacios en todo momento, no sólo cuando ellos estén atacando”, alertó el DT del Capo de Provincia.

“Nosotros no somos un equipo focalizado en el contra ataque, intentamos hacer lo contrario. Pero eso no quita que cuando ellos tengan la iniciativa de su juego, que van a tener sus momentos, nosotros somos un equipo que contrataca bien”, dijo Meneghini.

Francisco Meneghini se saluda con Gustavo Álvarez en el Estadio Nacional. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y recordó un partido de hace pocos días. “Contra Ñublense el gol fue un contrataque. Se puede dar en algún momento, pero no alcanza sólo con eso. Tenemos que hacer muchas más cosas para ganar el partido”, fue la exigencia que fijó el técnico de 37 años.

¿Cuándo juega O’Higgins vs Universidad de Chile por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025?

O’Higgins será local ante Universidad de Chile este domingo 23 de noviembre a contar de las 18 horas en el estadio El Teniente. El arbitraje correrá por cuenta de Franco Jiménez.

Así va O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

O’Higgins sigue en la lucha por ganar el Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, puesto que ostenta la Universidad Católica al cabo de 27 partidos.

