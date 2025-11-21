Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Tras rumores de Paqui Meneghini: Referente de O’Higgins promete revancha en final contra la U

El plantel celeste se mantiene concentrado para la definición del domingo y que puede dejarlos en Copa Libertadores 2026.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Juan Leiva recalcó que quieren borrar la imagen que dejaron en el primer semestre
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJuan Leiva recalcó que quieren borrar la imagen que dejaron en el primer semestre

La Liga de Primera comienza la recta final de la temporada. Ya con Coquimbo Unido como campeón, ahora queda definir los cupos a copas internacionales. Por lo que un importante grupo de equipos se jugarán la vida en las últimas tres fechas. 

Por lo mismo, en este domingo 23 de noviembre se vivirá una verdadera final entre O’Higgins y Universidad de Chile. Esto por la lucha por un cupo en la Libertadores 2026. 

Formación de U de Chile para una “final” contra O’Higgins: dos bajas, una duda y dos cambios

ver también

Formación de U de Chile para una “final” contra O’Higgins: dos bajas, una duda y dos cambios

El cuadro celeste será local y tiene la tarea de mantener el buen rendimiento en el Estadio El Teniente. Además el plantel tiene una espina clavada tras el partido de la primera rueda donde el Romántico Viajero los venció por 6-0 en el Nacional. 

Hemos trabajado bien el partido. Es una final y que nos podría dejar cerca de nuestro objetivo. Estamos convencidos de hacer bien las cosas. En el primer partido nos vimos bastante mal y es una revancha personal”, recalcó Juan Leiva en conversación con Redgol. 

Juan Leiva promete revancha contra la U este domingo

Juan Leiva promete revancha contra la U este domingo

O’Higgins pide la permanencia de Paqui Meneghini

Pero el duelo además cuenta con un condimento especial. Esto debido a que a Paqui Meneghini ha empezado a sonar como reemplazante de Gustavo Álvarez, que todo indica dejará la banca de la U a final de año. 

Publicidad
Hasta con Ley Seca: Extremas medidas de seguridad de O’Higgins para recibir a la U

ver también

Hasta con Ley Seca: Extremas medidas de seguridad de O’Higgins para recibir a la U

Tema que no distrae a los celestes que solo quieren cerrar la temporada de la mejor forma por el gran trabajo de su entrenador. Por lo que también dejaron su recado a la dirigencia para que haga un esfuerzo en mantener al experimentado adiestrador. 

Lo queremos mucho como persona. Es espectacular. Trabaja muy bien como cuerpo técnico. Se merece lograr el objetivo de la Copa Libertadores. Ojalá se nos dé y también porque se lo merece la ciudad”, recalcó el volante zurdo que será titular este domingo.

Publicidad
Lee también
Un zurdo campeón con Colo Colo tiene nuevo club en primera división
Campeonato Nacional

Un zurdo campeón con Colo Colo tiene nuevo club en primera división

Jugó en 2 grandes, bajó con Cobreloa y tiene nuevo equipo en Primera
Chile

Jugó en 2 grandes, bajó con Cobreloa y tiene nuevo equipo en Primera

Jugador de Cobreloa molesto por falsos millones sobre su pase
Campeonato Nacional

Jugador de Cobreloa molesto por falsos millones sobre su pase

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy viernes 21 de noviembre
Noticias

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy viernes 21 de noviembre

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo