Tras rumores de Paqui Meneghini: Referente de O’Higgins promete revancha en final contra la U

La Liga de Primera comienza la recta final de la temporada. Ya con Coquimbo Unido como campeón, ahora queda definir los cupos a copas internacionales. Por lo que un importante grupo de equipos se jugarán la vida en las últimas tres fechas.

Por lo mismo, en este domingo 23 de noviembre se vivirá una verdadera final entre O’Higgins y Universidad de Chile. Esto por la lucha por un cupo en la Libertadores 2026.

El cuadro celeste será local y tiene la tarea de mantener el buen rendimiento en el Estadio El Teniente. Además el plantel tiene una espina clavada tras el partido de la primera rueda donde el Romántico Viajero los venció por 6-0 en el Nacional.

“Hemos trabajado bien el partido. Es una final y que nos podría dejar cerca de nuestro objetivo. Estamos convencidos de hacer bien las cosas. En el primer partido nos vimos bastante mal y es una revancha personal”, recalcó Juan Leiva en conversación con Redgol.

Juan Leiva promete revancha contra la U este domingo

O’Higgins pide la permanencia de Paqui Meneghini

Pero el duelo además cuenta con un condimento especial. Esto debido a que a Paqui Meneghini ha empezado a sonar como reemplazante de Gustavo Álvarez, que todo indica dejará la banca de la U a final de año.

Tema que no distrae a los celestes que solo quieren cerrar la temporada de la mejor forma por el gran trabajo de su entrenador. Por lo que también dejaron su recado a la dirigencia para que haga un esfuerzo en mantener al experimentado adiestrador.

“Lo queremos mucho como persona. Es espectacular. Trabaja muy bien como cuerpo técnico. Se merece lograr el objetivo de la Copa Libertadores. Ojalá se nos dé y también porque se lo merece la ciudad”, recalcó el volante zurdo que será titular este domingo.

