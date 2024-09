Si en el ámbito deportivo Cobreloa ya tiene problemas y codea con el descenso, uno de sus jugadores también hizo noticia en la semana por su llegada a la tienda loína.

Es que durante la semana salieron versiones que apuntaban a una eventual venta de la Universidad Católica a los naranjas, ya que según el sitio Punto Seguido, se detalla un valor cercano a $15 millones de pesos por la venta un jugador a Cobreloa, en el informe financiero de los Cruzados.

Lo anterior, de un “monto bastante lejano a los más de 250 millones de pesos que se pagó en su momento por su carta“, dijeron en la publicación. Por ello, el aludido salió al paso de los supuestos millones y enterró cualquier versión sobre su pase.

Cobreloa. Foto: Photosport

Aclaró el cahuín y solo piensa en salvar la categoría

El jugador en cuestión es Juan Leiva, quien defendió la camiseta Cruzada entre 2021 y 2022, mientras el 2023 estuvo a préstamo en Ñublense. Por ello, salió rápidamente a aclarar los rumores de los millones que habría pagado Cobreloa por tenerlo este año.

“Eso es mentira, eso es falso, Cobreloa pagó un préstamo por mí, no sé bien la cantidad, yo no pertenezco a Cobreloa y no pertenezco a Catolica. Termino contrato acá al 10 de noviembre y quedo como jugador libre”, dijo a Enlalinea.cl.

Y fue ahí que encendió la sirena de Calama poniendo el grito en el cielo, ya que acusó que “a veces se publican cosas que no son, me gustaría que Cobreloa me hubiera comprado, me he sentido comodo, pero es una informacion falsa y tengo que hablar la verdad”, aclaró.

Finalmente, el volante reveló que nunca le compraron el pase, ya que la movida fue “un prestamo a Catolica que le pidió, no manejo montos , no recibo nada por eso, yo enfocado 100% en mantener a Cobreloa en Primera División“.